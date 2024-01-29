卓伯源胞弟侵吞馬英九競選經費1800萬 判關2年10月定讞

彰化縣前縣長卓伯源胞弟卓伯仲12年前擔任馬英九、吳敦義彰化競選總部執行總幹事時，以開立不實發票等方式侵占1800萬元經費，最高法院依商業會計法填製不實罪判卓2年10月徒刑定讞，確定要入獄。

卓伯仲2011年11月起擔任馬吳彰化競選總部執行總幹事，並收受、保管馬吳「全國」競選總部、國民黨彰化縣委員會轉交的輔選經費；他同年間先洩漏彰化縣政府採購2012台灣燈會環保袋招標的規格、顏色等內容，讓友人廠商可以先開工生產，此部分卓伯仲犯公務員洩漏國防以外秘密消息罪判刑6月確定。

卓伯仲同年得知朋友公司自有資金不足，無法支付原料、代工等貨款，生產進度不順，且友人請託他希望調度資金挹注公司周轉生產，卓伯仲事後指示會計將1000萬元競選經費匯入朋友公司的帳戶，再以不實發票核銷。隔年，卓伯仲再以假印製對開海報的發票，不實核銷800萬餘元。

一審依違反商會法、公務員登載不實文書等罪判卓伯仲9年，二審改判卓8年徒刑，另有6月得易科罰金之刑，判決被最高法院撤銷；更一審認定卓虛捏指定用途捐款39萬元，依侵占、違反商會法等罪判刑5年，另有1年得易科罰金之刑，但最高法院仍撤銷發回更審。

更二審審酌卓伯仲身為馬吳彰化競選總部執行總幹事，有妥善保管、僅能在輔選事務範圍支出經費的責任，卻擅自挪用1000萬輔選經費借給朋友公司周轉，事後更指示對方開不實發票以供核銷，再利用競選期間末期，預期經費將有結餘，而先行請另一廠商開不實競選文宣發票，侵吞800萬餘元經費。