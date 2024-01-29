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減重名醫開直播狂罵3人「淫婦、白痴、大便」 他不認罪下場慘了
減重名醫劉乂鳴在YouTube頻道直播辱罵姜姓女子、丁姓及王姓男子「淫婦」、「頭殼裡面只有灌尿」、「腦袋裡面充滿大便」、「垃圾」等語，被一狀告上法院，台北地方法院依誹謗、公然侮辱罪判劉拘役70日，得易科罰金7萬元，可上訴。
劉乂鳴靠間歇性斷食和自創的「逆轉療法」從105公斤減重至72公斤而聲名大噪，被稱為「醫界梁家輝」、「鋼鐵醫師」等，他上過各大電視節目，也在診所接受病患諮詢。
劉乂鳴和2名員工2021年7月至11月間於YouTube頻道「劉乂鳴－鋼鐵醫師開電」，開直播辱罵姜姓女子「淫婦」、「可愛的淫婦」、「淫亂就是事實」、「假洋墨水」、「淫婦把2個男人抓緊緊的」等語。
3人2022年1月至2月間也直播中批評丁姓及王姓男子，「沒蛋蛋呢」、「他是最低能的」、「丁大便」、「臭俗仔」、「頭殼裝大便」、「臭俗仔假流氓」、「你這個白痴」、「你也是隻狗」、「叫你吃屎你就吃屎」等語。
姜女、丁、王向檢方提出公然侮辱、誹謗等罪嫌，檢方依法起訴；劉乂鳴等3人坦承曾發表過言論，但否認犯行，供稱因為受到姜女、丁、王的攻擊，才會用這些話回應、反擊，且姜女的行為符合聖經「姦淫」的定義，才會發表這些言論。
台北地院認為劉乂鳴等3人的言論已貶抑姜女、丁、王的人格，造成社會評價及名譽受損，確實構成公然侮辱、誹謗罪；劉乂鳴等人和告訴人之間有紛爭，卻不以理性和平方式溝通、解決，反而在公開直播影片中侮辱、貶損對方名譽，加上3人始終否認犯行，也沒有和姜女、丁、王和解，犯後態度難稱良好，依誹謗、公然侮辱罪判劉乂鳴拘役70日，2名員工分別處拘役30日、20日，均得易科罰金。
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