葛斯齊開直播控瘦子＃Me Too反被告 北檢偵結不起訴

歌手瘦子（陳昱榕）去年遭狗仔葛斯齊和不具名的S小姐指涉捲進「#ＭeToo」風波，瘦子提告兩人涉犯加重誹謗。台北地檢署今認定，葛斯齊事前有查證，S小姐則因符合刑法第19條第1項規範，處於無刑事責任能力，全案不起訴處分。

全案源於，去年6月21日，葛斯齊及S小姐透過臉書直播，S小姐聲稱17年前與瘦子在酒店見過面，瘦子因此捲進「#ＭeToo」風波。

事後，瘦子透過經紀公司回應，認為葛斯齊未經合理查證及平衡報導，以片面之詞重踐踏他的人格及名譽權，提告葛斯齊涉犯加重誹謗。

檢方認定，葛斯齊直播報導內容不實，但當時是S小姐主動請求葛斯齊報導，葛事前有提醒S小姐相關法律則任，並提出與相關人士查證的錄音及對話紀錄。