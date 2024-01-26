快訊

銀行員分析「億萬富豪」三大真實特徵 穿著老土其實別有意義

救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬…狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

澳網／賞約克維奇4強首次吞敗 義大利新星辛納挺進冠軍戰

毒駕累犯挨罰害祖厝被查封 母親出面協商分期

中央社／ 高雄26日電

高雄周姓男子接連毒駕遭開罰15萬元，且還積欠健保費、燃料費及其他交通罰單等近30萬元。行政執行署前往查封其名下與親戚共同持分住宅，由周母出面協商分期繳納。

法務部行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，周男接連2次吸毒後騎車，對用路人造成極大風險，分別被依違反道路交通管理處罰條例第35條處罰新台幣6萬元與9萬元。且還有積欠健保費、燃料費以及其他交通罰單，滯欠金額近30萬元，周男沒有存款與薪資所得可扣押執行。

高雄分署為遏止繼續毒駕，隨即查封周男名下與其他親戚共同持分的住宅，周男母親聽聞住家被查封，出面代為協商，但也表達無法一次繳清。經審酌義務人家庭經濟狀況後，同意分期繳納，暫緩拍賣不動產，同時也勸導義務人及其家人，戒毒才是自救治本之道。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

健保 親戚 毒駕

延伸閱讀

基隆男子拒酒測、欠健保費20萬辦分期又拒繳 房產被查封將拍賣

高雄男欠繳11萬罰單 查封房產驚見原民「石板屋」

酒駕9萬罰單擺爛拖6年...機場旁祖產被查封 不想被親友看到火速繳清

男欠18萬罰單都拒繳 高雄鬧區千萬透天厝被查封

相關新聞

羅淑蕾不滿「誰摔死了李新」提告 郭新政、盛竹如誹謗有罪定讞

前立委羅淑蕾不滿已故台北市議員李新女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片，並在臉書貼她的照片稱「吹狗蕾」，她自訴郭新政與影片...

黃牛罰不罰？法官嚴重歧異 台中地院再有新見解：應考量建立秩序

去年棒球亞錦賽黃牛猖獗，警方專案查緝移送，台中地院就專治黃牛的社會秩序維護法2派見解南轅北轍，一派主張警方誘捕偵查應論未...

頒治安維護獎勵金　林右昌：感謝最支持警察的蔡總統

蔡英文總統今午出席警政署年終署務會報，致詞感謝警方在選舉期間努力維持秩序，肯定警方在打詐、掃黑、肅槍、緝毒上的成果，期許...

涉收賄洩亡者個資給殯葬業者 新北2消防員否認犯罪遭收押禁見

新北地檢署偵辦殯葬業者勾結新北市員警洩漏亡者個資案，清查發現新北市消防局也淪陷。檢廉昨依涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪及...

開瑪莎拉蒂販毒！被沒收9687萬元質疑違憲 大法官這樣說

黃偉凱、紀怡慧夫婦製造甲基安非他命，還開著黑色瑪莎拉蒂賣毒，其中紀女被依製造第二級毒品罪遭判刑7年8月，犯罪所得400萬...

基隆社區紛爭大廳罵人「狗眼看人低」 老翁公然侮辱判罰3千

基隆市彭姓老翁因與其他住戶，對社區事務的處理意見不同，彭涉嫌在社區大廳內以「狗眼看人低」等語辱罵對方，法官認為，大廳屬不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。