毒駕累犯挨罰害祖厝被查封 母親出面協商分期
高雄周姓男子接連毒駕遭開罰15萬元，且還積欠健保費、燃料費及其他交通罰單等近30萬元。行政執行署前往查封其名下與親戚共同持分住宅，由周母出面協商分期繳納。
法務部行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，周男接連2次吸毒後騎車，對用路人造成極大風險，分別被依違反道路交通管理處罰條例第35條處罰新台幣6萬元與9萬元。且還有積欠健保費、燃料費以及其他交通罰單，滯欠金額近30萬元，周男沒有存款與薪資所得可扣押執行。
高雄分署為遏止繼續毒駕，隨即查封周男名下與其他親戚共同持分的住宅，周男母親聽聞住家被查封，出面代為協商，但也表達無法一次繳清。經審酌義務人家庭經濟狀況後，同意分期繳納，暫緩拍賣不動產，同時也勸導義務人及其家人，戒毒才是自救治本之道。
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