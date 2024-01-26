性侵國小姪女被嫂嫂發現僅著內褲躲衣櫥 4年後又伸狼爪判8年6月

台南有名少女與叔叔等人同住，5年多前遭叔叔反鎖房內性侵，母親自夜市返家發現房間反鎖，敲門好一會兒少女才開門，母親察覺有異發現小叔僅著內褲躲在衣櫥內，經阿嬤求情而未報案，前年叔叔再闖入和室將她壓在床，掙扎後逃離，法官認叔叔犯強制性交等罪應執行8年6月刑。

叔叔辯稱，沒有在姪女就讀國小時對她性侵，也沒有只穿內褲躲在其房間，而被嫂嫂發現。他也說，前年2月間只有在客廳喝酒，沒有對姪女怎樣。

律師主張，由兩人對話紀錄可知他們關係良好，互動非常頻繁；律師也舉證姪女幫叔叔踩背嬉鬧，並無存在被害人對加害人有恐懼躲避的情形。

少女指出，媽媽當下的反應就很激動在哭，她當時也有哭，因為很痛、也很害怕。案發後，阿嬤叫她不要報案，再給叔叔一次機會。她也說，阿公、阿嬤叫她開庭要講叔叔的好話，不要把事情講得太嚴重。

少女母親說，當時去夜市回來，2樓房間房門被鎖起來，她敲門但門都不開，後來女兒打開門後，她才知道女兒在房間內。當時，女兒自稱在房內寫作業，她不相信，懷疑小叔也在房間內，她就進去房間找，發現小叔躲在衣櫥內，當時小叔只穿內褲，上衣及外褲都沒有穿。

少女說事隔4年，叔叔見她獨自1人在1樓和室內講電話，在該和室門外脫下褲子後，隨即闖入後徒手強行將她壓在床上，經奮力掙扎後並推開叔叔逃離現場。少女當時傳訊息給哥哥「你下來一下」、「拜託」。她說，因為看到叔叔有來打開和室的門，所以她才傳訊息給哥哥，請哥哥從樓上下來。