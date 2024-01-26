快訊

熊霓戀上江大成！胡瓜「不爽背鍋」打破沉默：當初為什麼不澄清？

十二星座財富自由排行榜！賺錢小能手金牛奪冠 他們太愛美守不住財

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非法所得近2億 苑裡逾半公頃土地遭倒廢液將列管制區

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

環保單位會同警調去年8月間在苗栗縣苑裡鎮順天段土地查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，初估3年不法所得高達1.8億多元，相關人員移送檢方偵辦，因場址內挖有2個大坑洞混合廢棄物及廢酸洗液，且酸洗液漫流，苗栗縣環保局採集土壤及廢棄物送驗，其中鉻、銅、鎳、鉛、鋅等重金屬檢測值超過汙染管制標準、廢液已嚴重汙染國土，環保局將公告現場土地為土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區，要求行為人將環境恢復原狀。

環保局長陳華盛表示，這起環保犯罪案件是業者收受廢酸洗液等事廢，假借再利用之名，卻未經合法處理方式，與非法處理業者及司機勾串任意傾倒棄置，與先前三灣鄉中港溪上游傾倒廢酸液案手法相似，這次幸賴檢警環聯手，主動稽查發現跟監，才讓全案曝光，阻止不肖人士持續破壞國土。

環境部環境管理署表示，業者收受工廠產出的廢酸洗液，但為節省成本，未依規定於再利用製程添加化學原料進行反應，且3年都未購入原料，於事廢物申報及管理資訊系統中虛偽申報不實原料使用量，再將未完成反應的廢酸洗液，委託貨運以槽車載到不肖業者承租的土地，誆稱作為水泥添加劑，與其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途的水泥塊，非法棄置於土地，粗估棄置面積約5100平方公尺、棄置廢棄物總量約2 800公噸。全案經台中地檢署在檢警環調合作平臺下組成專案小組，溯源釐清廢酸洗液來源及犯罪網絡、手法，掌握關鍵犯罪證據，迅速查處不肖業者殘害國土及汙染環境的不法惡劣行徑。

苗栗縣長鍾東錦表示，破壞苗栗好山好水的非法劣質業者務必要嚴懲，為加強防範廢棄物於縣內非法偷倒，除要求警察局及環保局加強查緝，縣府針對老舊廢棄工廠，已責成工商發展處等單位進行清查專案及列管，避免這些建物疏於管理甚至成為不肖業者堆置廢棄物之環保治安死角。

環保單位會同警、調去年在苗栗縣苑裡鎮查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，現場已受嚴重汙染，環保局將公告為土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區。圖／苗栗縣政府提供
環保單位會同警、調去年在苗栗縣苑裡鎮查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，現場已受嚴重汙染，環保局將公告為土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區。圖／苗栗縣政府提供
環保單位會同警、調去年在苗栗縣苑裡鎮查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，現場已受嚴重汙染，環保局將公告為土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區。圖／苗栗縣政府提供
環保單位會同警、調去年在苗栗縣苑裡鎮查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，現場已受嚴重汙染，環保局將公告為土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區。圖／苗栗縣政府提供
環保單位會同警、調去年在苗栗縣苑裡鎮查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，現場已受嚴重汙染，環保局將公告為土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區。圖／苗栗縣政府提供
環保單位會同警、調去年在苗栗縣苑裡鎮查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，現場已受嚴重汙染，環保局將公告為土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區。圖／苗栗縣政府提供
環保單位會同警、調去年在苗栗縣苑裡鎮查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，現場已受嚴重汙染，環保局將公告為土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區。圖／苗栗縣政府提供
環保單位會同警、調去年在苗栗縣苑裡鎮查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，現場已受嚴重汙染，環保局將公告為土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區。圖／苗栗縣政府提供

廢棄物 鍾東錦 環保局長 重汙染

延伸閱讀

新北路邊「廢棄車霸」約6.5萬輛 環保局曝回收領獎金

申設廢棄物轉運站遭里民抗議 「長煜」發聲明提告、停辦

農耕機汙染道路 機車族憂「犁田」 屏縣1個月開罰20件

裕國總座 楊盛昌升任

相關新聞

羅淑蕾不滿「誰摔死了李新」提告 郭新政、盛竹如誹謗有罪定讞

前立委羅淑蕾不滿已故台北市議員李新女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片，並在臉書貼她的照片稱「吹狗蕾」，她自訴郭新政與影片...

黃牛罰不罰？法官嚴重歧異 台中地院再有新見解：應考量建立秩序

去年棒球亞錦賽黃牛猖獗，警方專案查緝移送，台中地院就專治黃牛的社會秩序維護法2派見解南轅北轍，一派主張警方誘捕偵查應論未...

救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬 狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學...

性侵國小姪女被嫂嫂發現僅著內褲躲衣櫥 4年後又伸狼爪判8年6月

台南有名少女與叔叔等人同住，5年多前遭叔叔反鎖房內性侵，母親自夜市返家發現房間反鎖，敲門好一會兒少女才開門，母親察覺有異...

非法所得近2億 苑裡逾半公頃土地遭倒廢液將列管制區

環保單位會同警調去年8月間在苗栗縣苑裡鎮順天段土地查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，初估3年不法所得高達1.8億多元...

基隆社區紛爭大廳罵人「狗眼看人低」 老翁公然侮辱判罰3千

基隆市彭姓老翁因與其他住戶，對社區事務的處理意見不同，彭涉嫌在社區大廳內以「狗眼看人低」等語辱罵對方，法官認為，大廳屬不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。