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疑裝潢糾紛惹爭議 林口男四度持磚頭砸車挨告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子與黃男因裝潢糾紛談不攏起爭議，這個月23日黃男4度前往林男位於新北市林口區文化北路一段家具店，不但出言恐嚇店內員工，還持磚頭猛砸林男賓士車、店門鎖，導致賓士車、店門面毀損，初估維修費上看60萬元。警方獲報帶回黃男偵辦。

據了解，黃姓男子（44歲）去年10月委託林姓男子（51歲）幫忙裝潢住家，林男依約於工期內裝潢竣工，但黃男卻認為施工有瑕疵，屢次上門找林男理論，皆未獲林男回應，黃男心生怨懟。

這個月23日上午7時許，黃男前往林男位於新北市林口區文化北路一段家具店，不但四度上門持磚塊砸毀林男賓士車、店門鎖，還對店內員工出言恐嚇「不要在這邊上班，第一個扁你」、「只要你上一天班，我見一次就扁你一次」、「要你們老闆斷一隻手一隻腳」、「讓你們公司在林口開不下去」等話。

警方獲報趕抵帶回黃男，偵詢時黃男一度否認犯行，直到警方拿出監視器佐證，黃男才坦承是因為裝潢糾紛所致，面對林男指控，他辯稱是黃男裝潢有瑕疵，多次找林男理論他卻不理會，才會砸車洩憤。另外否認恐嚇，「只是詛咒他（林）出去會被車撞」而已，警詢後依恐嚇、毀損等罪嫌將黃男送辦。

今天下午林男接受《聯合報》記者採訪，還原事件始末說，裝潢前黃男從150萬裝潢預算，一路追加到250萬，但因工班時間沒法配合，當時有告知他「預算要控制好」不然等他木工裝潢完後，他再請人施作其他細項裝潢，最後雙方還是簽妥合約開始裝潢。

林男說，他如期裝潢竣工完成，黃卻翻臉說施工品質有瑕疵（但他工程驗收了、也簽了驗收單）卻多次上門理論，就連監工、設計、工班等30多萬尾款他都不願付清，不過工程驗收單也已經完了讓林男相當無奈。

這月22日晚上8時許，連打10多通電話找他，當天他因感冒有些昏沉沒有接到。 隔天23日早上他一連來店4次，不但恐嚇員工，還拿磚塊砸他車子跟店門，讓他氣得報警提告。

林口警呼籲民眾遇有糾紛應循正當法律途徑或報警處理，切勿衝動行事，以免觸法得不償失。

黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
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黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝
黃男因裝潢糾紛談不攏，動手砸毀林男賓士車及電門鎖挨告。記者曾伯愷／翻攝

恐嚇 林口

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