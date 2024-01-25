遭國道對向車輪砸中 夫妻天人永隔！這原因肇事男判無罪

國道3號北上384.8公里處燕巢路段，前年1月洪姓男子駕駛聯結車行駛該處南向車道，因車輪意外脫落砸中北向車道某休旅車頂，造成該車黃姓男駕駛重傷，車上黃男妻子當場死亡；事後，洪男被依過失致死罪起訴，近日橋頭地院判決出爐，基於「無罪推定」原則，洪男一審獲判無罪。

判決指出，當天洪男駕駛聯結車於國三南向車道，因拖掛半拖車左邊第一軸共兩顆輪胎意外噴飛，導致車輪滾向內側護欄，先撞毀眩光板後，再彈飛砸中對向北上車道休旅車頂，釀成1死1傷悲劇，休旅車內黃姓夫妻當場天人永隔。

案發後，肇事者洪男堅決否認有過失致死犯行，洪指出，「駕車前均有詳細檢查車輛」並無未善盡行前檢查車輛義務。

「輪胎胎紋已磨平，需要更換。」洪男在案發前兩天，曾向任職公司反應，因此，該公司委由專業輪胎行進行更換，洪表示，在目視輪框正常後，才開車上路。

為釐清肇因，法院將肇事車輛的輪胎螺絲鎖孔、螺紋、螺帽以及輪胎保養更換影片，送請台灣汽車修理同業公會鑑定，鑑定結果認為，輪胎拆裝時，僅使用氣泵扳手，將輪胎固定螺帽上鎖一次，未依規定使用扭力扳手，將輪胎鎖至規範扭力值，導致半拖車第一軸左側內、外輪胎脫落。

對此，林姓輪胎修理技師坦言，更換該半拖車輪胎時，僅使用氣泵扳手固定螺帽，並僅以感知、目視，確認輪胎有無鎖固，未再使用扭力板手檢測輪胎螺絲是否已鎖固至安全扭力值。

此外，檢方指出，半拖車第一顆輪胎與第二顆輪胎掉落，間隔約為20秒左右，若洪男發現第一顆輪胎脫落，當下即時停車，應能阻止悲劇發生。

審理時，洪男辯稱，第一顆輪胎掉落時，僅感知聯結車有些許晃動，但未察覺有車輪脫落，當之後看到後視鏡，發現第二顆輪胎脫落，才趕緊停車。

經查，該車脫落的左側第一軸輪胎，於車輛整體而言，僅為輔助平衡車體及承重用，並非平衡所必須，且調閱行車紀錄器影像，第一顆輪胎掉落後，該車仍維持時速90公里左右速率行駛，車輛並無明顯晃動、偏離車道或失去平衡狀況，難認洪男當下疏於即時反應。