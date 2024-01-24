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女稱報恩接近翁 涉騙婚轉房產

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

張姓女子私下偽簽名跟譚翁結婚，再將譚翁千萬房產轉到名下，被雄檢起訴。（示意圖，與新聞當事人無關） 。本報資料照片 。記者游智文／攝影
張姓女子私下偽簽名跟譚翁結婚，再將譚翁千萬房產轉到名下，被雄檢起訴。（示意圖，與新聞當事人無關） 。本報資料照片 。記者游智文／攝影

四十六歲張姓女子受家暴被社會局引介向譚姓老翁租屋三個月，涉嫌覬覦譚翁房產，在丈夫死後佯稱報恩接近譚翁，偽造簽名完成結婚登記，再把譚翁價值千萬房產以「夫妻贈與」名義轉移到手。高雄地檢署昨依偽造文書罪嫌起訴張女。

律師郭晏甫說，因物權已轉移至張女名下，譚翁想拿回房產，需提確認所有權移轉登記不存在訴訟；若張女還偽轉賣，要盡速完成訴訟繫屬登記，讓買方知道該屋有訴訟正進行，才有機會討回房子。

檢方起訴指出，張女因長年受家暴被社會局緊急安置，社工引介向譚姓老翁租屋三個月。二○一八年五月廿一日，張女夫婿癌症病逝，張女擺脫家暴夫後，想到譚翁獨居且名下有多筆房產，藉「報答」收留三個月恩情名義接近譚翁，並順理成章一起生活。

兩人相處四年後，前年四月間，張女涉嫌偽簽譚翁名字，找兩名不知名友人當見證人，成功與譚翁「結婚」；三天後，張女藉減稅名義，騙譚翁在印鑑證明申請委託書上簽名，向戶政事務所申請到譚翁印鑑證明，再以「夫妻贈與」方式取得譚翁價值上千萬元房產。

譚翁事後發現土地、房產都移轉到張女名下，氣得質問張女，張女又涉嫌逼他寫下遺書及自白書，偽造成是「自願」轉讓，隨即人間蒸發。

譚翁事後報案，檢方偵辦時，張女承認到戶政、地政完成結婚登記跟房產轉移，但辯稱都是譚翁同意；譚翁則否認，稱並沒想跟張女結婚，也未同意她拿走房產。

檢方傳喚戶政、地政事務所承辦員作證，發現張女申辦時都要求急件處理，催促承辦員加快進度，另外，結婚證書、所有權移轉契約書的簽名，都與譚翁筆跡有異，綜合事證，依偽造文書等罪嫌起訴張女。

房產 結婚 家暴 偽造文書

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