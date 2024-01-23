受暴女假報恩「寄生」老翁家潛伏4年 靠1招騙走千萬房產

張姓女子私下偽簽名跟譚翁結婚，再將譚翁千萬房產轉到名下，今被雄檢起訴。高雄市景示意圖。本報資料照片

高雄46歲張姓女子因家暴被社會局引介跟譚姓老翁租屋，僅住3個月就搬離，事後張女丈夫癌末逝世，張女想起譚翁名下有多筆土地，藉照顧名義接近譚翁，沉潛4年後，先偽造簽名與譚翁結婚，事後又把譚翁價值千萬的房產以「夫妻贈與」名義轉移到手，高雄地檢署偵結，今依偽造文書罪嫌起訴張女。

判決指出，張女因長年受家暴，被社會局緊急安置，最後經社工引介，向譚姓老翁租屋3個月。

2018年5月21日，張女的夫婿因癌症病逝，擺脫家暴夫的張女，想到譚翁獨居名下卻有多筆房產，於是以照顧譚翁「報答」收留3個月恩情，藉機接近譚翁，之後順理成章搬入譚翁家裡一起生活。

兩人相處4年後，前年4月間，張女先偽簽譚翁名字，找來兩名不知名友人當見證人，成功與譚翁「結婚」。

兩人完婚3天後，張女藉由減稅名義，騙譚翁在印鑑證明申請委託書上簽名，之後在成功向戶政事務所申請到譚翁的印鑑證明，之後再以「夫妻贈與」方式，成功取得譚翁所有、價值上千萬元的透天房產。

事後譚翁發現自己的土地、房屋都轉移至張女名下，氣得直問張女，沒料張卻再逼譚翁寫下遺書及自白書，想要偽造成是譚翁「自願」轉讓，等譚簽完後，張女隨即人間蒸發。

高雄地檢署偵辦時，張女辯稱土地、房產轉讓都是譚翁同意，但譚翁一口否認，稱自己並沒想跟張女結婚，也未同意她拿走房產。

檢方傳喚戶政、地政事務所承辦員，發現張女申辦時，都要求以急件處理，且多次催促承辦員加快進度，綜合事證，今依偽造文書等罪嫌，起訴張女。