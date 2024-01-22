駕照吊銷重考太麻煩 酒駕累犯賣車分期繳10萬元罰鍰

台北市方姓男子2022年3月五年2次酒駕，被台北市區監理所基隆監理站裁10萬2000元，移送行政執行署台北分署執行；行政執行署近日執行酒駕專案，方到案辦分期付款時表示，酒駕駕照吊銷重考太麻煩，已將車子賣掉。

台北分署今天表示，方是酒後駕車累犯，除被裁處罰鍰外，駕駛執照也被吊銷，且自吊銷之日起3年內不得重新考領駕駛執照。

方日前接獲台北分署傳繳通知單，主動聯繫執行人員，表示經濟狀況無法一次完納罰鍰，想辦理分期繳納，台北分署同意方分17期繳納，每期繳納6000元。

台北分署說，方姓男子主動跟執行人員表示「因為酒駕被吊銷駕駛執照，如果要重考駕照，須先上15小時的酒駕防制教育訓練，覺得實在很麻煩」，表示之前已把車子賣掉，現在已不再開車。

台北分署說，方姓男子現在都是搭車前來分署繳納分期款項，更徹底矯正酒駕的錯誤行為；分署表示，酒駕違規行為對交通秩序危害甚鉅，裁罰案經移送執行，將專案列管並且強力執法。

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