快訊

只有5個營業日！龍年新鈔兌換8銀行開跑 百元鈔每人百張為限

獨／美RC-135電偵機在我空域偵查不避嫌 首被民眾目擊留影

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駕照吊銷重考太麻煩 酒駕累犯賣車分期繳10萬元罰鍰

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北市方姓男子2022年3月五年2次酒駕，被台北市區監理所基隆監理站裁10萬2000元，移送行政執行署台北分署執行；行政執行署近日執行酒駕專案，方到案辦分期付款時表示，酒駕駕照吊銷重考太麻煩，已將車子賣掉。

台北分署今天表示，方是酒後駕車累犯，除被裁處罰鍰外，駕駛執照也被吊銷，且自吊銷之日起3年內不得重新考領駕駛執照。

方日前接獲台北分署傳繳通知單，主動聯繫執行人員，表示經濟狀況無法一次完納罰鍰，想辦理分期繳納，台北分署同意方分17期繳納，每期繳納6000元。

台北分署說，方姓男子主動跟執行人員表示「因為酒駕被吊銷駕駛執照，如果要重考駕照，須先上15小時的酒駕防制教育訓練，覺得實在很麻煩」，表示之前已把車子賣掉，現在已不再開車。

台北分署說，方姓男子現在都是搭車前來分署繳納分期款項，更徹底矯正酒駕的錯誤行為；分署表示，酒駕違規行為對交通秩序危害甚鉅，裁罰案經移送執行，將專案列管並且強力執法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕執行案分期繳納罰鍰。圖／台北分署提供
酒駕執行案分期繳納罰鍰。圖／台北分署提供

酒駕 駕照 北市

延伸閱讀

路上行動炸彈害慘姊妹 男子酒駕罰單又欠稅遭查封祖產

桃園男無照被逮拒酒測 無視9萬罰鍰…被強力扣薪秒繳清

影／2男約3女台中夜店狂歡 酒駕遇警落跑闖大禍被逮

台中酒駕拒檢逃逸撞路旁2車 駕駛及4乘客全吃罰單

相關新聞

彰化種菜外配當「車手」貼補家用 賺2千判刑逾1年得不償失

彰化縣陳姓外籍配偶想多賺錢貼補家用，相信在Line結識的「林志豪」聲稱提供金融帳戶供別人匯款，她每次提領可獲2千元酬勞可...

尹乃菁節目中指他是「軍火商」 郭璽怒告求償300萬法院2/2宣判

海軍前顧問郭璽不滿媒體人尹乃菁於節目中，指新華荷公司代理直布羅陀公司得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，...

台中男控私密處遭醫美女院長燙傷 結局是同行惡意中傷

台中市賴姓男子為了幫醫美診所宣傳，涉嫌在去年間在Dcard網站上申設帳號，在網站貼文指控，遭南屯區一家醫美診所的陳姓女院...

北檢檢察官林達參選檢審委員 推改良一、二審輪調制

台北地檢署檢察官林達今發出聲明，將參選今年檢察官人事審議委員，他承諾會盡最大努力，捍衛檢察獨立，推動檢察人事改革的完善。

駕照吊銷重考太麻煩 酒駕累犯賣車分期繳10萬元罰鍰

台北市方姓男子2022年3月五年2次酒駕，被台北市區監理所基隆監理站裁10萬2000元，移送行政執行署台北分署執行；行政...

五互集團百億吸金案再開庭 百人旁聽批女總裁矇騙法官

「五互集團」總裁陳秋白被控利用旗下「龍海生活事業」吸金220億元，全台估有1萬7000人受害。陳一審被依違反銀行法判刑1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。