人妻出軌吞避孕藥被尪抓包 小王卻要她代為道歉

高雄林姓男子在家中發現事後避孕藥，追問妻子才發現林妻與潘姓機車行老闆上摩鐵開房，潘男得知後，不僅要林妻代他向林男道歉，還約林妻發展成固定砲友，氣得林男對潘男提告求償50萬元，法院審理後，認定潘應賠26萬元較為適當。可上訴。

判決指出，林男和妻子結婚多年，兩人育有兩名就讀小學的孩子；去年5月間，林男無意間在家中發現事後避孕藥，追問妻子才發現愛妻與潘男有染。

沒料潘男發現林男知情後，不僅要林妻代他向林男道歉，還繼續約林妻發展成固定砲友，還稱下事會自己準備保險套，氣得林男對潘提告求償50萬元。

橋頭簡易庭審理時，潘男都未到庭陳述意見，林男則提供妻子與潘男的對話紀錄，兩人上摩鐵開房後，林妻還不滿潘男保險套沒戴好「被擠到最裡面去了，拿出來精液都流光了」、「明天要買避孕藥了，我很容易受孕」，隨後即傳送一張事後避孕藥照片給潘男。

法官認為，依據林妻與潘男對話紀錄，可見兩人確實發生過性行為，且過程中發生避孕措施失效，林妻才會傳送避孕藥給潘男，但潘得知林男發現後，卻繼續聯繫林妻，還邀林妻繼續跟她發生關係，確實侵害林男配偶權。