快訊

113學測英文／選舉時事入題！作文生活化年輕人有感 試題與解答一次看

私校減少安置爭議設內規？ 最後輸家恐還是教師

三星AI手機問世如何保護用戶隱私權？ 解析6大AI功能

人妻出軌吞避孕藥被尪抓包 小王卻要她代為道歉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓男子在家中發現事後避孕藥，追問妻子才發現林妻與潘姓機車行老闆上摩鐵開房，潘男得知後，不僅要林妻代他向林男道歉，還約林妻發展成固定砲友，氣得林男對潘男提告求償50萬元，法院審理後，認定潘應賠26萬元較為適當。可上訴。

判決指出，林男和妻子結婚多年，兩人育有兩名就讀小學的孩子；去年5月間，林男無意間在家中發現事後避孕藥，追問妻子才發現愛妻與潘男有染。

沒料潘男發現林男知情後，不僅要林妻代他向林男道歉，還繼續約林妻發展成固定砲友，還稱下事會自己準備保險套，氣得林男對潘提告求償50萬元。

橋頭簡易庭審理時，潘男都未到庭陳述意見，林男則提供妻子與潘男的對話紀錄，兩人上摩鐵開房後，林妻還不滿潘男保險套沒戴好「被擠到最裡面去了，拿出來精液都流光了」、「明天要買避孕藥了，我很容易受孕」，隨後即傳送一張事後避孕藥照片給潘男。

法官認為，依據林妻與潘男對話紀錄，可見兩人確實發生過性行為，且過程中發生避孕措施失效，林妻才會傳送避孕藥給潘男，但潘得知林男發現後，卻繼續聯繫林妻，還邀林妻繼續跟她發生關係，確實侵害林男配偶權。

法官考量林男、潘男經濟狀況，最後判潘男應賠償26萬元較為適當。可上訴。

高雄一名人妻出軌被丈夫抓包，沒料小王知道後，卻要人妻代他向丈夫致歉，氣得人夫對小王提告求償50萬元。（取自ingimage）
高雄一名人妻出軌被丈夫抓包，沒料小王知道後，卻要人妻代他向丈夫致歉，氣得人夫對小王提告求償50萬元。（取自ingimage）

避孕 保險套 摩鐵

延伸閱讀

百萬人妻網紅驚傳墜樓身亡 生前遭網暴重度憂鬱

女兒撞見媽媽被摸胸 知名密醫吳宗紋性騷看診人妻 判賠40萬

人妻過年紅包只給娘家「很奇怪嗎？」 眾人齊聲：很正常

夫掛紅布條「勾引我老婆」公審小王 網翻出人妻照：全拜倒石榴裙下

相關新聞

台中騎士斷7根肋骨控四輪男肇逃...法官揪出貓膩撤單

台中市林姓男子在前年開車行經烏日區時，林車右後車身與騎機車的陳姓男子發生碰撞，陳男倒地後，斷了7根肋骨，林男則沒有留在現...

日籍男後壁湖潛10公尺耳膜破裂溺斃 教練夫妻檔下場曝

日本籍遊客鯨井5年前帶著妻兒到墾丁潛水，卻因耳膜破裂喪失平衡感失聯，事隔1小時後被救起已無呼吸心跳，送醫不治。負責帶團的...

網紅超哥痛毆Toyz被控殺人未遂 法律粉專指這原因：難成立

網紅「Toyz」昨晚遭另名網紅「超哥」毆打，被打的頭破血流，送醫縫10多針，轄區警方獲報趕抵，將動手的「超哥」依準現行犯...

人妻出軌吞避孕藥被尪抓包 小王卻要她代為道歉

高雄林姓男子在家中發現事後避孕藥，追問妻子才發現林妻與潘姓機車行老闆上摩鐵開房，潘男得知後，不僅要林妻代他向林男道歉，還...

假社福志工 詐3縣市500萬補助

檢警獲報指出，社福團體「台灣58金融仕家協會」林姓負責人，假藉替獨居老人送餐服務名義，運用人頭假志工向新北、新竹、雲林等...

養40狗任繁殖、病死 男子遭罰9.8萬

徐姓男子飼養四十幾隻狗，苗栗縣府動保所派員訪查，驚見現場極度髒亂、排泄物臭味瀰漫，犬隻都沒絕育任由繁殖，還有幼犬因病死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。