台南男持遺失悠遊卡扣繳停車費 法官排除機器故障改處罰金2千

台南李姓男子前年8月間到北區停車場取車時，在自助繳費亭發現一張具悠遊卡功能的信用卡放在扣款感應處，以悠遊卡繳納停車費110元後離場，潘姓失主報警處理，李辯稱以現金繳費後，繳費機當機，一審判他無罪，檢方上訴，經查證當天繳費機未故障且無誤觸繳費可能，改處罰金2千元，緩刑2年。

然而，案發當天李男開車出場，並未取走該信用卡，隨後劉姓男子離場時，誤刷該卡扣款停車費120元，將信用卡送往市警二分局民權派出所並留下聯絡方式，向員警若失主領回卡片向他聯繫，原將誤刷金額退還給潘男。當天劉即匯款給潘後和解。

李男辯稱，他有到繳費機以現金繳納停車費110元後，繳費機當機，又回到輸入車號繳費畫面，因當時要趕往他處，出口柵欄升上來，代表他付過錢了，所以他就這樣出去了。他說，繳費時沒有看到對方悠遊卡放在繳費機內。

台南高分院指出，依據當天收費設備的繳費紀錄，在李繳費前，有他人使用該設備繳納停車費的紀錄，之後還有多筆他人以現金或悠遊卡繳費的紀錄，直至劉男稱誤扣該悠遊卡的繳費紀錄，顯見當日停車場收費設備並無故障或當機。

合議庭表示，員警前往停車場實地演練，並事先將悠遊卡放置在扣款感應處，輸入車號後，若無點選其他付款方式屬現金繳費，如需使用悠遊卡繳費，則需另外按螢幕上按鈕，才可開啟悠遊卡繳費功能，不存在誤觸情況。

同時，交通局調查當日繳費紀錄，當天李車無現金繳費紀錄，僅悠遊卡繳費紀錄，且有發票號碼，無重複扣款紀錄，認定他當日確實是使用潘的悠遊卡繳納停車費，且有發票無訛。