快訊

T1聯盟／卡森斯來台首戰沒滿座 上半場只靠灌籃拿2分

國民黨立院龍頭「韓江配」有變數？ 江啟臣出席感恩茶會這樣說

歐洲國家上榜！小資女推5低消費旅遊地 網訝異「這國」：這麼便宜嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男持遺失悠遊卡扣繳停車費 法官排除機器故障改處罰金2千

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南李姓男子前年8月間到北區停車場取車時，在自助繳費亭發現一張具悠遊卡功能的信用卡放在扣款感應處，以悠遊卡繳納停車費110元後離場，潘姓失主報警處理，李辯稱以現金繳費後，繳費機當機，一審判他無罪，檢方上訴，經查證當天繳費機未故障且無誤觸繳費可能，改處罰金2千元，緩刑2年。

然而，案發當天李男開車出場，並未取走該信用卡，隨後劉姓男子離場時，誤刷該卡扣款停車費120元，將信用卡送往市警二分局民權派出所並留下聯絡方式，向員警若失主領回卡片向他聯繫，原將誤刷金額退還給潘男。當天劉即匯款給潘後和解。

李男辯稱，他有到繳費機以現金繳納停車費110元後，繳費機當機，又回到輸入車號繳費畫面，因當時要趕往他處，出口柵欄升上來，代表他付過錢了，所以他就這樣出去了。他說，繳費時沒有看到對方悠遊卡放在繳費機內。

台南高分院指出，依據當天收費設備的繳費紀錄，在李繳費前，有他人使用該設備繳納停車費的紀錄，之後還有多筆他人以現金或悠遊卡繳費的紀錄，直至劉男稱誤扣該悠遊卡的繳費紀錄，顯見當日停車場收費設備並無故障或當機。

合議庭表示，員警前往停車場實地演練，並事先將悠遊卡放置在扣款感應處，輸入車號後，若無點選其他付款方式屬現金繳費，如需使用悠遊卡繳費，則需另外按螢幕上按鈕，才可開啟悠遊卡繳費功能，不存在誤觸情況。

同時，交通局調查當日繳費紀錄，當天李車無現金繳費紀錄，僅悠遊卡繳費紀錄，且有發票號碼，無重複扣款紀錄，認定他當日確實是使用潘的悠遊卡繳納停車費，且有發票無訛。

合議庭審酌，李男犯罪動機、目的、手段，犯罪所生危害極輕微，否認犯行，但已賠償潘男2110元達成和解，表示願原諒被告，不再追究其刑事責任等一切情狀，從輕量處罰金2千元，緩刑2年。

李姓男子前年8月間在台南北區停車場自助繳費亭發現一張具悠遊卡功能的信用卡放在扣款感應處，繳納停車費110元後離場，潘姓失主事後報警處理。記者邵心杰／攝影
李姓男子前年8月間在台南北區停車場自助繳費亭發現一張具悠遊卡功能的信用卡放在扣款感應處，繳納停車費110元後離場，潘姓失主事後報警處理。記者邵心杰／攝影

悠遊卡 停車費 信用 台南

延伸閱讀

寧夏夜市「科目三比賽」遭罵爆 總幹事揭舉辦主因：20組報名已額滿

東京車站內信用卡被偷 失主哭：歐洲式扒手到日本工作了？

嗶一下唱校歌！北一女悠遊卡真實歌喉曝 上萬網友朝聖笑：真的很恥

柳營奇美醫院發行金龍悠遊卡 百歲人瑞揮毫吸睛

相關新聞

更馨生年貨大街141攤台中七期登場 蔡清祥及檢察機關龍頭全到了

台灣更生保護會、犯罪被害人保護協會第2年在台中市舉辦「更生馨生年貨大街」，上午在黎民路、市政路七期地段交六廣場開幕，規模...

台南男持遺失悠遊卡扣繳停車費 法官排除機器故障改處罰金2千

台南李姓男子前年8月間到北區停車場取車時，在自助繳費亭發現一張具悠遊卡功能的信用卡放在扣款感應處，以悠遊卡繳納停車費11...

假社福志工詐補助500萬 疫期還優先打疫苗 負責人被查扣房產

檢警日前獲報，某社福團體負責人林男假藉替獨居老人送餐服務名義，運用人頭假志工向新北、新竹、雲林等政府單位請領交通補助費，...

選舉紛擾落幕 綠營台東前黨部主委簡維國酒駕案獲不起訴

民進黨台東縣前黨部主委、縣議員簡維國上月初因酒駕事件辭職，後續引發黨部主委改選風波。簡維國表示，選後已接獲台東地檢署不起...

為了買檳榔不惜違停 2通緝犯向桃警亂報個資仍落網

桃園市桃園警分局中路派出所員警昨天下午2點多在轄區國際路機車巡邏時，發現僅有雙向2個車道的巷道，竟有輛白色轎車違規停在路...

低收男養40隻狗 髒亂惡臭任繁殖、餓死 罰9萬8不服被駁回

苗栗徐姓男子飼養高達40幾隻狗因散發惡臭被檢舉，苗栗縣政府動保處派員訪查驚見現場極度髒亂、排泄物臭味瀰漫，犬隻都沒絕育任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。