快訊

守護剛出生的小主人！阿金哥哥堅持「每天緊盯寶寶監視器」暖心眼神萬人感動

一張照看騎士停紅燈 網神回被讚「可當交通部長」

尷尬！三星Galaxy S24手機舊換新 官方認證「蘋果iPhone最值錢」換購價曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

執行署麥拉倫、保時捷名車拍賣會 李姓前立委SUBARU也在列

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車。記者李隆揆／翻攝
法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車。記者李隆揆／翻攝

法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車，應買人只要到場競標出價最高且經士檢同意，就有機會將名車開回家，呼籲民眾踴躍參與。

士林執行分署表示，法拍會1月23日下午3時將在分署1樓拍賣室進行，預計拍賣士檢偵辦不肖業者違法清運廢油泥案時，查扣業者及負責人所有的3輛名車，不定底價拍賣，只有起標價，只要出價最高且經士檢同意，即有機會將名車開回家；另，李姓前立委所有的SUBARU汽車1輛，則定底價拍賣，只要出價最高且達底價，同樣有機會將車輛開回家。

士林執行分署說明，違法清運廢油泥業者所有的3輛名車，包含2016年出廠的橙黃黑色麥拉倫570S Coupe跑車，是羽量級「親民」入門超跑，極速上看328公里／時；2017年出廠的黑色賓士GLE350 d 4MATIC豪華休旅車，外觀全新造型設計及較大的車身尺寸，適合過年期間全家出遊；2011年出廠黑色保時捷PANAMERA TURBO房車擁有純正跑車的強悍性能與豪華房車的舒適性，不論開車上下班或是全家出遊都非常合適。

這3部車不僅亮眼帥氣、豪華舒適又實用，價格更是親民，保證物超所值，想要晉升為擁有名車一族的民眾，歡迎依照拍賣公告所載賞車時段與承辦書記官約定時間，到士林分署鑑賞車輛。

此外，士林執行分署繼先前拍賣李姓前立委位於新北市汐止區「日月光社區」的樓中樓豪宅後，這次將再拍賣其所有的2016年出廠白色SUBARU車輛，該車標榜水平對臥引擎、全時四輪傳動、車體安全性等特色，兼具汽車動能與安全性，觀迎有意者踴躍競標；關於拍賣詳細內容及應買條件可詳閱士林分署動產拍賣公告。

法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車。記者李隆揆／翻攝
法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車。記者李隆揆／翻攝
法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車。記者李隆揆／翻攝
法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車。記者李隆揆／翻攝
法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車。記者李隆揆／翻攝
法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車。記者李隆揆／翻攝

跑車 休旅車

延伸閱讀

置入911 GT3高性能自然進氣引擎！保時捷718 Spyder RS再造中置引擎車系之巔

限量500台還得抽籤！日本Subaru推WRX S4 STI Sport#特仕車

彰化國際賽車節20日登場 王惠美坐上麥拉倫超跑好開心

突爆衝撞知名餐廳柱子！逾500萬保時捷車頭凹陷 車主：打檔突然失控

相關新聞

推銷基金詐騙林百里妻等3億 名媛朱立安判10年確定要入獄

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，一審依證券投資信託及顧問法等罪判12...

他車內吹冷氣拒酒測挨罰18萬 法院認警「攔查無據」幫撤單

台中黃姓男子酒後發動引擎坐在車內吹冷氣，警方以他怠速製造空汙上前攔查，因聞到酒味要求酒測被拒絕，就對黃開單罰18萬元、吊...

朱學恒涉強制猥褻遭限制出境出海 抗告遭駁：可能滯外不歸

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，台北地檢署依強制猥褻罪起訴，案件由台北地方法院審理中。朱遭檢察官限制...

北檢已收44件重大假訊息案 分案查作票、羅致政及柯文哲錄音案

大選過後，網路流傳有投開票所選務人員未符合法定程序，涉舞弊作票的影片。最高檢察署指派台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理...

六龜公廁再出包！醉男騷擾女遊客 被害人丈夫壓制送警

日前本報才報導有關六龜市區公廁不足，現有公廁環境不佳，讓遊客抱怨連連，近日竟又發生有女遊客在公廁遭到不明男子強拉意圖不軌...

男子稱警有汗臭味 法院認非屬謾罵判無罪

陳姓男子被控辱罵員警有汗臭味，被台灣士林地方檢察署依妨害公務罪起訴。士院認為，陳姓男子言論不禮貌，仍僅是描述事實、抒發感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。