執行署麥拉倫、保時捷名車拍賣會 李姓前立委SUBARU也在列

法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車。記者李隆揆／翻攝

法務部行政執行署士林分署今宣布下周二將開一場「名車拍賣會」，配合士林地檢署將先前偵辦不法所查扣的4輛名車法拍，包含麥拉倫跑車、賓士休旅車、保時捷房車及SUBARU汽車，應買人只要到場競標出價最高且經士檢同意，就有機會將名車開回家，呼籲民眾踴躍參與。

士林執行分署表示，法拍會1月23日下午3時將在分署1樓拍賣室進行，預計拍賣士檢偵辦不肖業者違法清運廢油泥案時，查扣業者及負責人所有的3輛名車，不定底價拍賣，只有起標價，只要出價最高且經士檢同意，即有機會將名車開回家；另，李姓前立委所有的SUBARU汽車1輛，則定底價拍賣，只要出價最高且達底價，同樣有機會將車輛開回家。

士林執行分署說明，違法清運廢油泥業者所有的3輛名車，包含2016年出廠的橙黃黑色麥拉倫570S Coupe跑車，是羽量級「親民」入門超跑，極速上看328公里／時；2017年出廠的黑色賓士GLE350 d 4MATIC豪華休旅車，外觀全新造型設計及較大的車身尺寸，適合過年期間全家出遊；2011年出廠黑色保時捷PANAMERA TURBO房車擁有純正跑車的強悍性能與豪華房車的舒適性，不論開車上下班或是全家出遊都非常合適。

這3部車不僅亮眼帥氣、豪華舒適又實用，價格更是親民，保證物超所值，想要晉升為擁有名車一族的民眾，歡迎依照拍賣公告所載賞車時段與承辦書記官約定時間，到士林分署鑑賞車輛。

此外，士林執行分署繼先前拍賣李姓前立委位於新北市汐止區「日月光社區」的樓中樓豪宅後，這次將再拍賣其所有的2016年出廠白色SUBARU車輛，該車標榜水平對臥引擎、全時四輪傳動、車體安全性等特色，兼具汽車動能與安全性，觀迎有意者踴躍競標；關於拍賣詳細內容及應買條件可詳閱士林分署動產拍賣公告。