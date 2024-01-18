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黃光芹轟翁達瑞是「不要臉的髒東西」 法院判無罪理由曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

去年民進黨爆發性騷擾醜聞，名嘴黃光芹在臉書PO文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」旅美教授陳時奮上網回擊，陳認為，黃女以「不要臉的髒東西」貶抑其人格，自訴黃女公然侮辱，台北地院審理認為，無法證明黃女貶損陳的名譽，判黃女無罪。可上訴。

陳時奮自訴表示，黄光芹在2023年6月8日上午7點多，在她的臉書帳號「黃光芹」網頁上發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」文章，內容提及他臉書帳號「翁達瑞」，後來他以「翁達瑞」在臉書上發表「駁斥黃光芹的惡意攻擊」的文章。

陳時奮認為，他與黃光芹雙方雖然立場不同，但可以理性辯證，不過，黃女在臉書撰文稱「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，黃女以「不要臉的髒東西」來貶抑他的之社會評價、人格名譽，犯公然侮辱罪。

法院審理認為，自訴案客觀上無法從臉書的言論得以知悉黃光芹所指的人為何人，且黃女也未主動連結或轉貼陳時奮的相關文章，因此，難以認定黃女有何侮辱陳時奮的主觀犯意。

判決另指出，黃光芹的言論是就從政女性所受政治霸凌等公共議題的意見表達，同時以性質上屬較粗鄙、不雅的詞彙表示不願回應的意見，與無端謾罵有別，她沒有以毀損陳的人格、名譽為唯一目的，判黃女無罪。

資深媒體人黃光芹。圖／引用自黃光芹臉書
資深媒體人黃光芹。圖／引用自黃光芹臉書
本名陳時奮的旅美學者「翁達瑞」。圖／取自翁達瑞臉書
本名陳時奮的旅美學者「翁達瑞」。圖／取自翁達瑞臉書

黃光芹 陳時奮 翁達瑞

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