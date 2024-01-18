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新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

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新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北國中生遭割頸案引眾怒，網紅「小商人」不滿新北地院要求從社群媒體下架行凶少年及教唆少女個資，改在美國紐約時代廣場電子看板上公布二人照片，另也有廣告業者在五股掛上「人神共憤、法不容」肖像看板，少年事件處理法是否「保護過度」惹議。司法院今出聲，指少事法的目的是保障少年「健全之自我成長」，將與各界對話。

周姓廣告業者在五股民宅掛上「乾哥乾妹」的看板，他表示社會上不合理的現象，沒人挑戰就不會改善，國家不會進步，並認為死刑存廢、黑幫吸收少年從事不法、宮廟活動認證等問題，都有待社會各界關心、討論。

新北地院去年底先跳出來「警告」民眾勿轉傳，還要求資通主管機關正視、「以符法治」，遭民意撻伐，司法院在沉寂多時後，今天發布近2千字的新聞稿並附上「Q & A」，解釋少事法的立法目的。司法院表示兒童和少年是國家的未來，國家負有特別保護的義務，少事法與一般刑事案件程序不同，是藉由調整少年成長環境、矯治其性格的司法介入處遇。

2019年少事法修正，對曝險少年改採「行政輔導先行、司法處遇為後盾」新制，並自2023年7月1日施行，由少年輔導委員會整合福利、教育、心理、醫療、衛生、戶政、警政、財政、金融管理、勞政、移民及其他一切相關資源，輔導和協助尚未觸犯刑罰法律的曝險少年，避免他們過早進入司法程序。

但如何縫補社會安全網？司法院表示今年1月2日、1月9日、1月11日與行政院各部會及六都，共同討論校園暴力事件的因應對策，研議在司法端方面，強化少年事件進入司法程序後相關單位的橫向聯繫及擴增司法人力資源等因應方案。司法院另建立「少年事件保護管束風險管理機制」，針對少年保護管束案件分級分類，選任專責的少年保護官對高風險個案進行評核管控及建立與相關機關定期聯繫、個案研討機制，先期規劃自2月1日起由六都轄內少年法院（庭）進行試辦，期間1年，期中並滾動式檢討策進。

對於司法、行政機關動輒拿「少年事件處理法」警告人民不可曝光不良少年個資，反引發民眾怒火、根本不甩，陷入自掘司法威信墳墓窘境，司法院表示各界提出修正少事法的意見，司法院對此公共議題，尊重且願意廣納各界意見，並將於近期舉辦座談會，向各界說明少事法相關制度的立法精神、實務運作狀況。司法院也將聽取各界對於精進司法少年處遇作為、修正少事法的具體建議，與社會各界直接對話。

國中生遭割頸案中的「乾哥」「乾妹」登紐約時代廣場。圖／翻攝臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」
國中生遭割頸案中的「乾哥」「乾妹」登紐約時代廣場。圖／翻攝臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」

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