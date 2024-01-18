潛艦國造案 郭璽提2事證告發馬文君涉洩密

海軍前顧問、立委候選人郭璽。圖／聯合報系資料照片 前海軍顧問郭璽今天到高檢署告發國民黨立委馬文君，指馬文君涉嫌洩漏國防秘密罪，將向檢方提出韓國法院判決與媒體報導等事證，要馬文君說清楚是否將潛艦國造資料交給國台辦。

郭璽今天上午9時30分到台灣高等檢察署按鈴，告發馬文君涉犯刑法外患罪章的洩漏國防秘密罪，並指出韓國造船公司前員工涉外流內部技術，此部分韓國法院撤銷有罪判決，可見台灣海鯤號是自行研發，且韓國媒體報導指出涉洩密韓國造船公司的人是台灣一名親中立委。

郭璽表示，希望高檢署盡快辦理，不要耽誤時間，若馬文君仍留在國防外交委員會，台灣還有什麼機密可言，以及馬文君始終不願正面回應是否把台灣海鯤號資料及3000個檔案交給國台辦，應該就此說清楚。

全案起於，潛艦國造召集人黃曙光去年10月表示有立委阻擋潛艦國造計畫執行，將潛艦國造機密資料交付外國等情事；郭璽點名馬文君，並表示馬文君把資料交給外國，馬文君因此遭告發涉犯刑法外患罪章洩密罪。國民黨台北市議員徐巧芯也向高檢署告發郭璽涉犯外患罪。

馬文君去年11月以被告身分首度出庭，經檢察官訊問4小時後獲請回；高檢署偵辦馬文君、郭璽等人案件，目前仍為他字案，未轉為偵字案。