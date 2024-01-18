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前員警盧正涉撕票遭槍決 民團籲檢方提司法救濟

中央社／ 台北18日電

前員警盧正涉嫌綁架撕票被判處死刑，89年間執行槍決。台灣冤獄平反協會、民間司法改革基金會等民間團體今天到最高檢察署，呼籲檢察機關為死刑冤案盧正發動非常救濟。

盧正被控於民國86年間涉嫌擄人勒索後撕票，最高法院於89年6月間判處死刑定讞，法務部於同年9月間執行槍決。盧正家屬及民間團體在盧正死後持續為他喊冤。

台灣冤獄平反協會與人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、台灣廢除死刑推動聯盟、民間司法改革基金會及盧正原救援律師文聞等人，今天赴最高檢察署召開記者會。

民團指出，盧正遭死刑執行後，疑點始終未予釐清，盧正家人也一再申冤，在社會上更是受到高度關切。以此時此刻司法實務對證據嚴謹度的要求，以及對死刑的審慎態度檢視盧正案，盧正案是個不及格的判決，此判決的高度爭議，正等待檢察總長依據最高檢審查死刑要點審查予以救濟。

民團表示，檢察總長邢泰釗上任後，為諸慶恩提起非常上訴成功，儘管受冤之人已離世，不減總長對於冤案的重視，受冤之人已離世，不應成為司法面對冤案的阻礙，請總長看看盧正案，為盧正發動非常救濟。

死刑 司法改革 人權

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