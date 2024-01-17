快訊

兩天來第二家！上市公司證實遭駭客網攻 全面啟動防禦與復原作業

EUA通過即簽保密合約？高端疫苗合約8大爭議 疾管署說明一次看

高端EUA通過時間點有貓膩？ 羅一鈞揭各國數據 多次延遲交貨一次罰

登玉山塔塔加「撿赫氏角鷹羽毛」 南投男以1萬元上網標售…判6月

中央社／ 南投縣17日電

南投市何姓男子至玉山國家公園塔塔加登山，拾獲2支赫氏角鷹羽毛並以1萬元上網標售，何男遭查辦坦承犯行，法院依野保法判刑6月、緩刑2年，並應支付公庫4萬元。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，住南投市何姓男子民國111年6月11日在南投縣信義鄉塔塔加登山步道拾獲保育類野生動物赫氏角鷹（熊鷹）羽毛2支，當月15日在住處以手機上網登入蝦皮購物網站，以標價新台幣1萬元供不特定人下單購買，警方據報循線查獲。

案經警政署保安警察第七總隊刑警大隊報告偵辦，被告何男於警詢及偵查中坦承犯行，羽毛經送國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，確認是瀕臨絕種保育類野生動物赫氏角鷹的羽毛，何男犯野生動物保育法意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪嫌。

檢察官聲請簡易判決處刑，南投地院法官考量何男犯案時僅23歲，且無前科、素行良好、坦承犯行且態度尚佳，因一時失慮而上網販售赫氏角鷹羽毛，依違反野生動物保育法判處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣4萬元，扣案羽毛2支沒收。

南投 保育類野生動物 玉山國家公園 登山步道

延伸閱讀

台灣好行今年開闢斗六竹山線 串遊雲林、南投至日月潭景點

南投埔里鎮代陳諭韋當選無效 落選頭廖永文遞補

南投打造原時尚辦設計大賽 許淑華將著創新族服走上伸展台

南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

相關新聞

吳子嘉指他靠BNT疫苗A一億美元 蘇貞昌律師：爆料者已證明是「虛構」

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被蘇貞昌請求賠償1000萬元，台北地方...

酒駕拒測還2度無照！高雄男滯欠36萬 三分之一薪資加年終遭強制扣押

高雄黃姓男子去年5月遭林園分局在大寮路上攔截酒測，由於，黃男當時酒駕拒測還二度無照駕駛，當場被依道路交通管理處罰條例重罰...

台南前議長賴美惠詐領助理費 法官認「非飽足私囊」減輕其刑

民進黨籍台南市議會前議長賴美惠涉嫌詐領助理費234萬多元，台南地院今判賴美惠2年，緩刑4年。台南地院指出，恰逢縣市合併，在幅員廣...

淘寶買劣質電動車鋰電池炸死老婦 攤商賠50萬換緩刑

一名陳姓自行車業者擅自從淘寶網站，購入中國大陸未經經濟部標準檢驗局認證，來路不明的鋰電池，裝入電動三輪車內販售給另名陳姓...

台南水保署土石清疏不當致滅村 高雄高分院二審判布農族人勝訴

高雄莫拉克颱風15年前侵台，造成高雄桃源區拉庫斯溪上游土石崩落，下游河畔復興里下部落因而遭土石掩埋，居⺠認為，台南水保署...

貪汙案還沒審完...高虹安聲請發回手機、隨身硬碟 法院不准！

新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款貪汙案，她向法院聲請發還被扣押的手機和隨身硬碟，台北地方法院認為高虹安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。