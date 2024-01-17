登玉山塔塔加「撿赫氏角鷹羽毛」 南投男以1萬元上網標售…判6月

南投市何姓男子至玉山國家公園塔塔加登山，拾獲2支赫氏角鷹羽毛並以1萬元上網標售，何男遭查辦坦承犯行，法院依野保法判刑6月、緩刑2年，並應支付公庫4萬元。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，住南投市何姓男子民國111年6月11日在南投縣信義鄉塔塔加登山步道拾獲保育類野生動物赫氏角鷹（熊鷹）羽毛2支，當月15日在住處以手機上網登入蝦皮購物網站，以標價新台幣1萬元供不特定人下單購買，警方據報循線查獲。

案經警政署保安警察第七總隊刑警大隊報告偵辦，被告何男於警詢及偵查中坦承犯行，羽毛經送國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，確認是瀕臨絕種保育類野生動物赫氏角鷹的羽毛，何男犯野生動物保育法意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪嫌。

檢察官聲請簡易判決處刑，南投地院法官考量何男犯案時僅23歲，且無前科、素行良好、坦承犯行且態度尚佳，因一時失慮而上網販售赫氏角鷹羽毛，依違反野生動物保育法判處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣4萬元，扣案羽毛2支沒收。