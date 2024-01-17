貨車司機酒駕被抓吊照 他主張有用這藥劑...法官判撤單

苗栗縣陳姓司機在前年開車行經苗栗市時，因未依號誌行駛，遭警方攔查後，發現有酒精濃度，但陳辯稱因有患「氣喘」，有使用「支氣管擴張劑」，才會驗出酒精濃度，但警方仍依法告發，陳遭開罰3.75萬元、吊照2年，陳不服打行政訴訟，法官審理後認為，陳使用該藥劑的確含有酒精，無證據證明陳在行車前有喝酒，撤銷罰單。

判決指出，陳姓司機在前年5月13日下午5時許，開貨車行經苗栗市國華路、民族路時，因未依號誌指示行駛，在苗栗高商後方被警攔停，警方因聞到陳身上有酒味，所以對陳男酒測，測出酒精濃度達0.29mg/l，不過陳否認有喝酒，辯稱是有使用「支氣管擴張劑」影響。

雖然陳男不服舉發，也向裁罰的單位新竹區監理所提出陳述意見，但監理所仍覆查無違誤後，在去年8月間寄發交通管理事件裁決書，裁罰陳男3.75萬元、吊照2年、參與道路安全講習。

陳男不服，向台中高等行政法院地方訴訟庭提起行政訴訟，抗辯他的確患有氣喘，使用相關「支氣管擴張劑」，才會導致驗出酒精濃度。

法官審酌，此案陳男不論是在警詢、檢方訊問時，都陳稱自己沒有喝酒，是因患有氣喘，使用氣管擴張劑，也有提出使用的氣管擴張劑供檢察官拍照，甚至有診斷證明、藥局購買紀錄可稽，而檢視該氣管擴張劑，其成分的確含有「絕對酒精」，因此認定陳男主張並非無稽，可以採信，認為陳主張有理由，撤銷處分，仍可上訴。

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