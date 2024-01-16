涉持不實單據詐台新銀4.9億元 誌富負責人王孟博羈押禁見

英屬維京群島商誌富有限公司涉以仲介國際木材名義，持不實單據及銀行信用狀向台新銀行申辦信用狀詐得4.9億元，檢方今天以涉犯銀行法罪嫌重大聲押公司負責人王孟博、員工葉佳浩。

台北地院開庭審理後，晚間10時裁定王孟博羈押禁見，葉佳浩則漏夜審查。

誌富多次與台新銀合作取得互信，2022年以中介商資格為越南廠商向澳洲出口商購買1批木材，越南的買家依國際貿易習慣，以買賣契約等文書向越南銀行結算以購買信用狀，誌富再持信用狀，搭配海運提單、裝箱單、商業發票等單據，向台新銀行申請信用狀買斷。

檢調調查指出，台新銀進行評估之後，扣除手續費等必要開銷，付給外商1500萬元美金，等到台新向越南的銀行結算信用狀遭拒絕，發覺誌富設計買空賣空詐術。

台北地檢署檢察官指揮調查局15日依銀行法「詐欺銀行罪」約談誌富實際負責人王孟博夫妻、2名員工共4人到案，偵訊後認為王孟博、員工葉佳浩犯罪嫌疑重大，依涉犯重罪、有滅證、逃亡之虞向法院聲押禁見王、葉2人。