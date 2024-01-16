矯正署4監所首長交接 蔡清祥勉勵發揮教化功能

法務矯正署台南第二監獄典獄長李進國、台北少年觀護所所長陳孟傑2人屆齡退休，矯正署今午舉行「法務部矯正署所屬矯正機關卸、新任首長交接暨宣誓典禮」，由法務部長蔡清祥監交，北區矯正機關首長齊聚觀禮；蔡清祥勉勵各機關首長們由自身做起，落實走動式管理，不忘提醒依法行政，發揮教化功能，協助收容人復歸社會。

蔡清祥說，首先感謝矯正機關首長第一線工作的辛勞，勉勵大家應從自身作起，善盡督導之責，思考矯正機關在推動各項施政作為時，除要求政策需達成目標效益外，亦需將廉政治理概念納入政策執行，落實走動式管理。

蔡表示，面對科技日新月異，期許各矯正機關持續推動如電子手環的計畫、成立智慧監獄，輔助戒護安全網的建構等各項科技設備，藉由科技的優勢，推動創新服務，降低風險管理，與世界潮流接軌、引領矯正機關邁向更安全、行政效率更提升的願景。

他也不忘提醒，矯正署人員謹守依法行政，針對機關特性業務，發揮專業能力輔助業務推展，推動各項政策及處遇，如近2年透過監獄行刑法及外役監條例的修法，使遴選標準更臻明確透明，更具公信力；而2021年8月2所少年輔育院轉型為少年矯正學校後，透過心理、社工師等專業人力的進駐，藉由輔導功能，達到兼顧司法正義及復歸社會為主的矯正目標。

卸任典獄長李進國說，感謝過去指導過的長官、曾經共事的工作夥伴，特別是南二監同仁改造整個硬體設施，提供受刑人優質環境、未花分毫便將淹水50年的老問題一次解決，同時首創受刑人自主學習，翻轉受刑人學習態度，他打趣地說，收到退休金通知、看到金額的瞬間，讓他的退休「真的很有感、真的變很少」，另還透露退休人員才看得到的文字密碼就是「要省吃儉用」引起哄堂大笑，最後高興地說「我退休了！」

矯正署表示，這次人事異動配合台南第二監獄典獄長李進國及台北少年觀護所所長陳孟傑退休，由法務部統籌辦理，職務遷調及陞任名單分別是八德外役監獄典獄長葉俊宏調派台南第二監獄典獄長、彰化看守所所長黃鴻禧調派八德外役監獄典獄長、彰化監獄副典獄長吳瑞寶調升彰化看守所所長、宜蘭監獄副典獄長簡永池調升台北少年觀護所所長。