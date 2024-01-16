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二度酒駕欠罰鍰 「不動產查封」高雄男一次全繳清

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

行政執行署高雄分署執行第四波全國「強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案」，經查10年前58歲李姓男子因兩度酒駕被重罰9萬，但去年李男卻未如約分期繳納，高雄分署將其小港區不動產查封，並在書記官循循善誘下，3天內就將酒駕欠款全額繳清。

據悉，李男2014年11月3日晚間，酒後騎車於小港區翠亨南路與崇安街口時，被員警攔查，當時已是李男5年內二度酒駕，被依違反道路交通管理處罰條例，重罰9萬元且 3 年內不得考領駕駛執照，並遭警方扣押機車， 但因罰鍰逾期未繳，被移送高雄分署執行。

李男因打零工，收入不穩定，原本每月僅自行繳納 3 千元，自去年7月起，就未如期繳納，因此其名下位於小港區不動產被高雄分署查封，李男知悉名下財產遭查封後，立即至分署詢問處理方式。

高雄分署指出，當時承辦書記官循循善誘，李男才娓娓道來自身近況，原從事裝潢工程，因事業經營不順，才會借酒澆愁，現因財產遭查封，在書記官勸導下，決心痛定思痛力求振作，並答應書記官近期內借錢將罰鍰繳清，而三天內，李男果然將酒駕欠款全額繳清。

法務部正推動「強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案」，行政執行署皆優先執行酒毒駕案件；高雄分署表示，罰鍰目的，不在於要為國庫徵收多少錢，而是要貫徹法律，法律沒有假期，專案也沒有期限，盼民眾切勿以身試法、心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

行政執行署高雄分署書記官勸導李姓男子繳清欠款力求振作。記者古和純／翻攝
行政執行署高雄分署書記官勸導李姓男子繳清欠款力求振作。記者古和純／翻攝

酒駕 毒駕

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