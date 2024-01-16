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颱風天值班浮報加班費2241元 巡官涉詐欺及偽造文書遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

2021年璨樹颱風襲台期間，一名李姓巡官涉嫌浮報2241元的加班費，遭人檢舉。台北地檢署偵查，因李有浮報加班費情形，依涉犯詐欺及業務登載不實罪嫌起訴李。

李原在台北市政府警察局中山分局長安東路派出所擔任副所長，去年5月，他調任桃園市保安警察大隊。有人檢舉，李涉浮報數千元的加班費。去年9月，北檢指揮北市警中山分局、新北市調查處至桃園保安大隊隊部搜索約談李。

檢方調取李的手機GPS定位紀錄及巡簽紀錄發現，2021年9月璨樹颱風襲台當天，李有值班，但是他在4個巡邏時段中，實際出勤1次，其餘3次均登記已出勤。

由於李有3次未巡簽，但仍在工作紀錄簿登記9小時加班費共2241元，檢方依涉嫌詐欺及業務登載不實罪嫌，提起公訴。

加班費 璨樹颱風

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