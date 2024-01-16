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台中保母急著上廁所...2歲女童吊帶勒脖成腦癱 下場賠200萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中葉姓保母受託2歲大女童卻沒注意，將有吊帶的包包放一旁急著上廁所，10分鐘出來才驚見女童遭吊帶勒脖已嘴唇發紫昏迷，一度沒了呼吸心跳，搶救後仍因缺氧性腦傷有嚴重後遺症，刑事一、二審都依過失致重傷罪判葉6月確定，民事再判葉女應給付女童、女童母親共203萬多元，可上訴。

檢警調查，葉女領有保母技術士證、台中市府居家式托育服務登記證書，2022年3月28日照顧2歲女童，卻疏忽將有吊帶的背包掛在托育空間內，且葉急著上廁所將女童及另2名幼兒留在現場。 

結果女童移動到背包旁邊拉扯玩弄卻遭吊帶勒住脖子，10分鐘後葉女從廁所走出來才驚見女童嘴唇發紫、脖子遭吊帶纏住已陷入昏迷，葉當下對她CPR、打119求救，但女童則失去呼吸心跳，送醫搶救恢復生命跡象，但仍因腦缺氧病變、癲癇，及認知功能與肌肉張力障礙。

台中地院一審認為，葉女是專業保母卻因疏忽導致女童被勒住，致生重傷結果令人痛心，對方母親也不願調解，表示要讓葉得到應有懲罰，一審依過失致重傷罪判葉女6月，得易科罰金，上訴台中高分院二審駁回確定。

女童母親再提民事，主張女兒因缺氧性腦病變、癲癇，導致有高階認知功能及肌肉張力功能中度障礙等後遺症，且事發後無法享天倫之樂，還得受日後漫長的就醫、照顧醫生勞苦，連同精神撫慰金對主張葉應給付她200萬元、給付女兒200萬元。

葉女抗辯稱，事後她不再從事保母工作，目前為房務員僅月入3萬元，認為對方求償金額過高她難以負擔。

民事庭查，女童當時才3歲，正處認知學習、發展重要階段，卻受嚴重傷害及後遺症，無法如一般幼兒正常學習，造成母女傷害甚巨，審酌雙方職業、收入及侵害程度，判葉女各應給付女童、女童母親各103萬8141元、100萬元。

示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

保母 廁所 托育

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