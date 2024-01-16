表弟妄想發作揮鐵鎚、鐮刀攻擊頭頸 他險死患PTSD獲賠30萬

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台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中解姓男子情緒不穩，因妄想發作自認遭林姓表哥背叛、恐嚇，就拿鐵鎚、鐮刀到林的洗車場朝他猛揮5次又持刀揮砍脖子，林閃躲抵抗4分多鐘，解男才停手。法院刑事一審依殺人未遂判解4年，上訴二審撤銷改判2年6月，民事審酌林患創傷後壓力症候群PTSD，再判解應給付林30多萬元，可上訴。

檢警調查，解男和林姓表哥間家族間土地有民事訴訟，且解又因妄想認為林男將他私事告訴其前女友，又自認遭背叛、林男放話恐嚇等，2021年1月30日攜帶鐵鎚、鐮刀到林位於北屯的洗車場，一言不發邁步靠近林，還持鐵鎚朝林頭部猛揮5下。

林因抵抗、閃躲而沒被擊中，解就再持鐮刀朝林脖子攻擊，雙方隨即爆發扭打拉扯，過程中解又出言「恁爸要沒有把你的頭割掉吼」、「你現在講清楚，不然你現在就要死」恫嚇，因林一再勸說下解男才冷靜停止動作，但林遭攻擊4分鐘脖子、雙手多處挫傷。

台中地院一審依殺人未遂罪判解男4年，經解上訴，台中高分院二審認為，解行凶動機是因罹患思覺失調症，妄想遭林出賣、恐嚇等，犯後仍否認殺人，但解經送精神鑑定有辨識行為顯著降低，依刑法第19條減刑後，撤銷改判他2年6月。

林男再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭解攻擊除皮肉傷，心裡也產生持續性恐慌、驚懼的後遺症，造成夜不能寐、常處於高壓焦慮，經診斷出創傷後壓力症候群，連同醫療、精神撫慰金一共向解求償100萬5645元。

解抗辯稱，持鐵鎚、鐮刀攻擊林僅有傷害意圖，沒有殺人犯意，且當時說的是一時氣話，沒有要致對方於死之意，也認為林求償金額過高。

民事庭當庭勘驗作案鐵鎚、鐮刀，認為均足威脅人生命，且監視器畫面也拍下解當時朝毫無防備的林要害攻擊，甚至對手無寸鐵的林揮4次，又拿鐮刀朝脖子揮，顯有殺人犯意。

民事庭審酌雙方職業收入，林男遇害罹患創傷後壓力症候群等，認為精神撫慰金以30萬元為適當，一共判解應給付對方30萬5645元。