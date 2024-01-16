遭疑賴清德愛將還參加im.B豪宅趴 張政源因太魯閣列車49命降級改敘

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2021年4月2日台灣鐵路局408次太魯閣號列車於花蓮清水隧道北口撞及K51標工程工地滑落的施工車輛，造成列車翻覆，2名司機員、47名乘客47人死亡，200餘人受傷的重大事故，監察院調查認定前局長張政源、交通部前常務次長祁文中、台鐵局工務處前處長陳仲俊有違失，彈劾3人。懲戒法院今判張與陳降1級改敘、祁記過1次，可上訴。

立法院國民黨團去年6月曾質疑張政源是賴清德愛將，不僅曾到im.B主嫌曾國緯豪宅開趴，還因太魯閣事件被彈劾，要求賴清德必須公開說清楚與張政源的關係，不要再切割。

張政源2018年11月9日至2021年1月15日擔任台鐵局長，已退休；祁文中是交通部常務次長，在張政源退休後兼台鐵局代理局長，兼局長起迄時間為2021年1月16日至同年4月26日止、陳仲俊任職時間為2017年3月27日至2021年6月24日。

懲戒法院第一審認為K51標工程於2019年3月19日召開施工前危害告知暨施工協調會議，已說明工程屬於鐵路沿線施工，危害因素包括倒塌、物體飛落等，並重申施工期間、停工期間，承包商均應管制人員進出，有關防止倒塌、崩塌的措施中，要求應設置安全擋塊或安全支柱等防護措施。

該工程於2019年4月26日開工後，同年11月12日召集的台鐵局花蓮工務段職安宣導會議，由台鐵局花蓮工務段人員任主席，承包商、監造單位、專案管理單位均出席，再次申明「有發生立即性危險之職安缺失，本段即責令立即停工、立即改善及將改善成果陳報本段備查」。但工程自開工後，雖經交通部、台鐵局勞安處等部門於2020年6月17日、年9月18日、年10月7日稽查及2020年3月13日、9月18日、12月25日工地現場督導，多次指出K51工程工區進場管制機制、安全護欄均有不足，但承包商始終未改善，台鐵局、監造、專案管理廠商也未督促改善。

懲戒法院認為事故之所以發生，除台鐵局花工段外，K51標工程的監造、專案管理廠商都沒盡到應有的職責，台鐵局就K51標工程的監造及專案管理，雖發包專業廠商，但對監造、專案管理廠商有無依約執行並無稽核制度。

懲戒法院指行政院特別就台鐵局行車安全事項召開會議，研議可行做法，完成台鐵總體檢報告，交付台鐵局執行，張政源受命改善台鐵局行車安全，應特別注意台鐵局列車行車安全事項的執行及落實，但卻沒未記取教訓，終致發生重大傷亡事故。

而祁文中2021年1月16日起代理局長，代理期間雖身兼二職，工作繁忙，但他自2010年即擔任交通部航政司長，2016年10月7日擔任交通部常務次長，長期在交通部服務，對於台鐵局發生普悠瑪號列車事故，台鐵局應改善行車安全、行政院交付台鐵局執行台鐵總體檢報告等事知之甚詳，他在2021年1月16日代理台鐵局長，應格外注意行車安全落實及委外事務的確實執行，惟未注意，致代理第75日時發生這次事故，他代理時間不長，情節較輕。