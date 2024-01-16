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影／假外商偽造提匯單詐台新銀4.9億 誌富負責人遭聲押
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台新銀昨天傳出4.9億元詐貸案。英屬維京群島誌富公司涉偽造不實提貨單、匯款單等文件，營造公司營運良好假象，詐取4.9億元台幣，並將款項匯往越南，調查局昨天搜索約談誌富負責人王孟博、員工葉佳浩等4人到案；台北地檢署漏夜複訊後，認為王孟博、葉佳浩供詞避重就輕，對資金去向交代不明，全案恐有海外共犯未到案，依串滅證之虞向法院聲請羈押，其餘人請回。
據調查，2022年間，越南一家知名廠商向澳洲一家木材出口商，買了批價值1500萬美金（台幣4.9億元）木材，透過長年仲介國際貿易的誌富公司代辦業務，誌富同時與澳洲、越南2家廠簽約，越南某銀行也開立信用狀給誌富公司。
調查局台北市調查處追查，王孟博從未向澳洲公司購買木材，卻偽造海運提單、匯款單等文件，加上越南銀行開立的信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，台新銀因此支付誌富公司1500萬美金。專案小組發現，這筆款項輾轉匯入越南後去向不明，懷疑幕後另有人操盤洗錢。
調查局處搜索扣押王孟博、葉佳浩手機鑑定，發現王孟博、葉佳浩的LINE通話紀錄中，曾多次討論到偽造提貨單、匯款單事宜，認定全案是預謀詐欺。王孟博接受訊問時否認有詐領銀行款項，但葉佳浩承認有接獲「老闆指示」偽造匯款單，其他事情並不清楚。檢調交叉比對2人供述，研判是與越南廠商共謀詐取銀行鉅款，涉違反銀行法等罪。
台新銀行指出，先前買斷越南某銀行承兌後的信用狀，但到期後未獲付款，經查證後發現，相關交易有違反金融秩序，因此移請檢調偵查。信用狀經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，近日將對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項。
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