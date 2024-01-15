陳吉仲遭指「抄襲慣犯」怒告誹謗 張斯綱、凌濤、楊智伃有罪原因曝光

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國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃前年開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「抄襲慣犯」、「A國家的錢」、「一稿兩用」等，陳吉仲提告自訴3人加重誹謗罪嫌，台北地方法院今依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金，可上訴。

國民黨團2022年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會，張斯綱等人當時在會中質疑，陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，還稱陳是慣犯等。

陳吉仲提自訴認為，張斯綱等人指控他抄襲農業經濟叢刊，事實上，他的報告是經過共同創作人討論並形成共識後的作品，自己是共同著作人，並未涉及抄襲，但張斯綱等人公開指射他抄襲，犯加重誹謗罪。

張斯綱等人否認犯行，供稱陳吉仲2005、2015、2017年研究報告，與自身期刊文章、他人文章，文字相同比例分別高達70%、40％、57%，是「自我抄襲」，陳吉仲當時身為農委會主委，研究計畫成果事關國政、納稅人利益，有重大公益性，屬於可受公評事項，3人已盡查證義務，屬於合理意見表達，不構成誹謗。

台北地院指出，陳吉仲在記者會前已於臉書回應有列出參考文獻，且依學術標準及慣例引用，但張斯綱等人卻僅比對文字重複性，未詢問過相關領域學者或研究人員，也沒有了解查證是否有重複發表構成自我抄襲、文字已有引註的情形下是否構成抄襲，反而輕率直接表示陳吉仲確實有「自我抄襲」、「一稿兩用」、「一魚兩吃」、「抄襲慣犯」，事後再透過YouTube、臉書文字持續放送言論，難認已盡合理查證義務。