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陳吉仲不滿遭控「抄襲慣犯」告誹謗 法院判國民黨這3人都有罪
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國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「慣犯」，陳吉仲自提告訴3人誹謗罪嫌，台北地方法院今依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金，可上訴。
國民黨團2022年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會，張斯綱等人當時在會中質疑，陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，還稱陳是慣犯等。
陳吉仲提自訴認為，張斯綱等人指控他抄襲農業經濟叢刊，事實上，他的報告是經過共同創作人討論並形成共識後的作品，自己是共同著作人，並未涉及抄襲，但張斯綱等人公開指射他抄襲，犯加重誹謗罪。
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