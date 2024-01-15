快訊

被陳文茜、蔡正元指拿假民調破壞藍白合 金溥聰怒「血口噴人」提告

讀賣巨人軍來台加開第二波！大巨蛋外野2樓首度開放 逾4千張票22日開賣

遊日注意！1月25日起入境日本「VJW」QR Code二合一 不需再切換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳吉仲不滿遭控「抄襲慣犯」告誹謗 法院判國民黨這3人都有罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「慣犯」，陳吉仲自提告訴3人誹謗罪嫌，台北地方法院今依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金，可上訴。

國民黨團2022年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會，張斯綱等人當時在會中質疑，陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，還稱陳是慣犯等。

陳吉仲提自訴認為，張斯綱等人指控他抄襲農業經濟叢刊，事實上，他的報告是經過共同創作人討論並形成共識後的作品，自己是共同著作人，並未涉及抄襲，但張斯綱等人公開指射他抄襲，犯加重誹謗罪。

國民黨台北市議員張斯綱（中）、桃園市議員凌濤（左）、副發言人楊智伃指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，台北地方法院依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員張斯綱（中）、桃園市議員凌濤（左）、副發言人楊智伃指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，台北地方法院依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金。圖／聯合報系資料照片

抄襲 張斯綱 陳吉仲

延伸閱讀

2024總統大選即時開票／臉書開槍抓戰犯！凌濤：黃珊珊是無法下架民進黨的罪魁禍首

台北第一選區開票結果／吳思瑤3連霸當選 張斯綱、侯漢廷飲恨

北市立委激戰！兵家必爭天母衝選情 張斯綱、侯漢廷、吳思瑤決戰同路口

批國家級警報是詐騙簡訊 連勝文、張斯綱：來騙票的

相關新聞

榨乾新北婦437萬 轉介融資公司再扒皮新店警逮6人

新北市72歲楊姓婦人去年加入LINE投資群組慘遭騙370多萬元，詐團見楊婦已被騙光現金，竟慫恿楊婦刷卡換現金67萬交付詐...

陳吉仲不滿遭控「抄襲慣犯」告誹謗 法院判國民黨這3人都有罪

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「慣犯」，陳吉仲...

影／聲援五億生團體 法院外堵夏男：賴媽媽等你道歉

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，去年8月首開庭後，事隔5...

不爽前妻和工廠老闆交往 他潑汽油燒死新歡判關18年定讞

男子周聖瑋3年前不滿前妻和黃姓工廠老闆同居交往，酒後朝前妻、黃及兩人工作的緞帶工廠潑灑汽油後點火，黃傷重死亡，前妻趁機逃...

調查局新組織法上路 孫承一、吳以公、吳富梅任副局長

調查局兩位副局長黃義村、文瀚即將屆齡退休，同時新修正的調查局組織法也增加一名科技副局長，調查局今天公布主秘孫承一、台北市...

屏東船長運毒丟貨回金主「丟海」遭虐死...二審改判輕

屏東縣吳姓船長3年前疑助陳姓兄弟運毒，因毒品下落不明，吳等人遭20名蒙面人擄到彰化一處貨櫃屋，輪流以球棒等器械拷問「東西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。