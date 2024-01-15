陳吉仲不滿遭控「抄襲慣犯」告誹謗 法院判國民黨這3人都有罪

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「慣犯」，陳吉仲自提告訴3人誹謗罪嫌，台北地方法院今依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金，可上訴。

國民黨團2022年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會，張斯綱等人當時在會中質疑，陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，還稱陳是慣犯等。