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陸配首投族不懂規定 誤認投票後得將選票撕下慘了
今投票日，全國各地紛傳出撕毀選票案！位於高雄市鳳山區鳳西國小投開票所，一名魏姓陸籍配偶因是首投族，投完票後，以為要將候選人的選票撕下再投入票匭，魏拿著3張撕下的選票詢問選務人員要投入哪個票匭時被發現，結果被警方依違反選罷法規定移送。
警方指出，陸籍配偶魏姓女子（52歲）今天上午10時35分許，前往位於鳳西國小的投開票所投票，魏女領票，投完票後，拿著3張撕毀的選票問選務人員要將選票投入哪個票匭，選務人員驚見她撕毀選票，隨即向在場警察反映。
鳳山分局員警隨即將魏女帶回成功派出所釐清事由，魏女向警方表示，嫁來台灣已20年，也有身分證，但此次是第一次參與投票，因不懂投票規則，以為要將投完票的候選人的選票撕下，再投入票匭。
警方將魏女撕毀的3張選票於蒐證完後由選務人員繳回選委會；警詢後依違反選罷法規定移送偵辦。
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