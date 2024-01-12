選情緊繃 最高檢統計：選舉賭盤比上屆激增近一倍

明天是總統及立委二合一選舉投票日，據最高檢察署統計，截至今天（12日）中午為止，全台受理妨害選舉案共有3533件，被告3757人，其中選舉賭盤就占1517件、被告1360人，對照2020年選舉賭盤案799件，本次大選賭盤案上升近5成，顯見選情相當緊繃，以致賭盤盛行；檢警調掌握情資，選舉賭盤熱度除了較看好的藍綠輸贏外，綠白差距是最新投注選項。

另外，在境外勢力介選部分，2020年因反滲透法未通過，僅有偵辦國內4起案件，今年有反滲透法後，案件來到140件，共328人列被告。

最高檢表示，由於選舉賭盤比現金買票影響層面更深，因此本次總統及立委選舉，檢方強力打擊選舉賭盤，在選罷法內增設賭博罪，最高刑度為5年以下，普通賭博罪3三年以下徒刑，檢舉賭盤獎金最高500萬元。

最高檢指出，去年8月部屬查察賄選迄今，選他案有2189件，選偵案有1133件，犯罪態樣包括現金買票連署、反滲透法、選舉賭盤、暴力毀損旗幟、假訊息等，目前起訴109件，被告88人，總計46人羈押。

最高檢統計，反滲透法通過後，國人赴陸接受旅遊招待、陸方提供資金在國內辦餐會，共查獲140件、368人列被告；假訊息方面，本次大選包括假民調、散布黑函、生成式AI（即深偽技術）共查獲404件、被告368人；其他包括幽靈人口（虛偽遷移戶籍）共21件、39人列被告。

桃園地檢署去年偵辦謝姓組頭經營選舉賭盤案，發現謝男以總統候選人彼此得票數輸贏或差距作為賭博標的，接受賭客下注，向法院聲押謝男獲准。檢察官陳映妏溯源追查，發現另有林姓組頭經營選舉賭博，本月11日前往桃園、嘉義、雲林、台中等地搜索，訊後認林男有串證滅證之虞聲請羈押，2名賭客繳回120萬賭金請回。