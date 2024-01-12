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投票日前夕 最高檢：3548人涉妨害選舉46人收押

中央社／ 台北12日電

最高檢察署統計，針對2024總統暨立委選舉，全台檢察機關偵辦妨害選舉案3287件、涉案3548人、羈押46人；其中境外勢力介選的反滲透法案件有117件、涉案287人。

最高檢察署指出，檢察機關查察妨害選舉案件，統計至昨天為止受理3287件、被告3548人，其中「選察字」192件、「選他字」2089件、「選偵字」1006件，目前有46人遭收押，已起訴93件、76名被告，查扣賭盤、連署行賄等不法所得共計新台幣4511萬餘元。

此外，今年妨害選舉案件以選舉賭盤為最大宗，多達1430件、1284人，有別於傳統賭博模式，藉由新興的虛擬貨幣下注，藉此與不公開特定人對賭。

根據最高檢察署統計，今年假訊息妨害選舉案件有353件、涉案335人，包括台北地檢署偵辦境外網軍散布民進黨總統候選人賴清德不實訊息等。

最高檢察署表示，境外勢力以各種面貌呈現，今年檢察機關偵辦幽靈人口案21件、39人，境外勢力的反滲透法案件有117件、涉案287人，包括前立委張顯耀涉反滲透法、統促黨林姓中央委員涉招攬赴中國旅遊案等。

最高檢察署指出，今年大選境外勢力介選、假訊息、選舉賭盤案件層出不窮，已針對這3類型案件辦理選舉查察案件指引，呼籲民眾持續檢舉選舉不法，共同維護選舉秩序的公平與純正。

立委選舉 反滲透法

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