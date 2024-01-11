王建民捲入婚外情官司 高分院認證未踰越正常社交範圍

中信兄弟投手教練王建民遭名醫王文哲指控，多年前與王妻女醫師蕭嘉蓉出遊及互傳訊息，侵害其配偶權，向蕭女及王建民連帶求償1千萬元，一審王文哲敗訴後上訴，改向兩人求償200萬元，二審認定蕭女及王建民通訊、出遊及傳送相片未踰越婚姻關係的正常社交範圍，駁回上訴。

王文哲主張，與妻子1997年底結婚，婚後共同育有2名子女，2020年間因他與第三者發生另案侵權行為，妻子偕同子女搬出雙方共同住所，隔年1月間因思念子女，他翻閱家用照片隨身碟、USB等，發現妻子與王建民於2014年12月至2015年11月使用Viber通訊，才知道兩人互訴情意。

且曾相約2014年12月27日、2015年1月1日及同年月3日、6日至台南漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物等行為，已超出正常社交範圍的互動。

台南地院認為王文哲所提隨身碟證據，已逾追訴時效，且無積極證明兩人逾越社交行為，判王建民、蕭嘉蓉免賠。王文哲不服上訴二審。

蕭嘉蓉說，她與王建民因醫美治療而認識，王建民為知名旅美球星，她也熱衷棒球賽事，先生與子女與王建民熟識。她與王建民基於醫病、球迷與朋友間的正常往來，未踰已婚之人一般社交範圍。她也說，先生以不法方式盜取隨身碟等物，無證據能力，且已逾民法2年請求權時效。

王建民指出，他經友人介紹向蕭嘉蓉求診，因而認識蕭嘉蓉、王文哲及其子女，他與蕭嘉蓉間訊息對話，純屬友人間閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意。他說，當時返國期間與蕭嘉蓉見面均為醫療目的，或趁就診空檔短暫外出，兩人並無曖昧，更未踰越與已婚之人間正常社交範圍。

台南高分院指出，兩人確為醫病關係，且有一定熟識，熟識間朋友，為口語上鬥嘴，又或是打情罵俏，難認為違背一般社會常情。且蕭嘉蓉自認是王建民球迷，從球迷對球星景仰所產生情愫，也難認親密男女間情愛。

合議庭表示，王文哲主張蕭嘉蓉及王建民2人曾至漁光島、港邊等處行為，如確有男女間情愛，在其對話期間，卻僅是傳送其廣告相片，或兩人至公共場所行為，卻無一是私密場所或有親密舉動行為，難認兩人確有情愛。

合議庭也指出，王文哲主張蕭嘉蓉對王建民醫美不收費，且贈送藥品，蕭嘉蓉答應匯款600萬元給王建民。但兩人有醫病關係，醫美不收費，且贈送藥品，均屬醫病關係內事務，同時，兩者間的某些對話訊息，僅止於對話，並不能任意延伸而主張兩人間即有該對話所述行為。