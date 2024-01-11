黨主席陷反滲透法案辯無罪：調查局以「扣帽子」為出發點蒐證

共和黨、「第三勢力333政黨聯盟」主席周克琦被控接受境外敵對勢力資助，於2022年「九合一」大選期間在君悅飯店舉辦「世界民主運動大會」時抗議，依反滲透法起訴，周今天出庭表示，調查局以「扣帽子」為主辦案，否認犯罪。

檢察官全案起訴周克琦、莆仙同鄉會常務理事潘進東、中華赤色聯盟政黨主席朱俊源3人。周另案羈押，今天提解出庭。

周克琦表示，他和朱俊源是政黨圈朋友，與潘進東是普通朋友，他是「深藍」、「深紅」政治主張的人沒錯，但絕沒有為境外敵對勢力在台作統戰工作，自嘲「我沒有身分，更沒有能力」。

周克琦辯說，2022年10月抗議當天是協助黨籍的台北市長參選人唐新民、市議員參選人鄭穎隆造勢，只是借了君悅飯店對面的空地，因當天研判會有媒體採訪，才選擇讓候選人曝光，沒有受到任何人的指使。

周稱，潘進東曾表示要找朋友問看看可否提供抗議活動的一些資助，不過，後來潘沒有給錢，共和黨的活動是長期都在街頭舉行，潘沒有指示他，朱俊源也沒有權力指揮他。

周克琦說，潘進東本來想給他4萬5000元，後來沒給，活動現場的牌子、旗子、布條與標語等，都是黨工自己製作的，他在現場發給黨工一人200元，「如果潘有給錢的話，會發他們一個人700元」。

周克琦說，他們沒有什麼組織，檢調指控他們違反反滲透法，根本不搭軋，還說調查局的人都是以「扣帽子」為出發點蒐證，都是以臆測、推測的方式在辦案，周還告訴法官「我們哪有那麼偉大啊！」