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NONO性侵處分不起訴！芳療師及網友2被害人不服「向高檢署提再議」

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人NONO陳宣裕。圖／聯合報系資料照片
藝人NONO陳宣裕。圖／聯合報系資料照片
去年6月，本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅小紅老師指控，侵犯包括她在內多名女子，涉嫌性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女等5罪，共10名被害人出面提告。去年12月，台北地檢署偵結具管轄權的3案，因罪證不足，處分不起訴。原告芳療師及網友等2人不服處分結果，日前已向高檢署提起再議。

小紅老師當初指控，20年來NONO不斷找上各種職業、年紀女性下手，利用臉書、微信、IG媒介或電視台工作之便，性侵或強制猥褻包括芳療師、八大工作者等人，人數逾20人。

事後有10名女子提告，台北地檢署去年12月19日偵結，考量3名被害人僅女方單一指述，缺乏其餘佐證，針對其中3件做不起訴處分，包括：北市中山區某會館工作女子，指控2011至2013年間，在包廂內提供NONO油壓按摩服務時遭性侵。

第二個被害人稱2011年12月間，在北市延吉街搭NONO駕駛白色賓士休旅車，在車上遭強吻及揉搓胸部；第三個被害人也是中山區某時尚會館工作女子，指控2010年在會館替NONO按摩服務時遭壓制、強吻並揉搓胸部。

檢方偵查時，NONO否認3人指控，稱對事發經過沒印象，且第一位被害人供詞與前同事、主管證詞有出入，女方自稱事後求助精神科，檢方也查無相關病歷。因3案都僅女方單一指述，NONO扣案手機中也無與3女聯繫相關資料，事證不足不起訴。

日前，身為原告芳療師及網友等2人不服處分結果，日前已向高檢署提起再議。另外，小紅老師等7名被害人，北檢以住居所在地為由移轉士檢偵辦。

性侵 NONO

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