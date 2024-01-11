「華爾街女神」母女爭產拿榔頭猛捶小姑頭 北檢今追加起訴4人

「華爾街女神」陳莉婷（右）與母親胡青青為奪家產，上月才因涉嫌榔頭猛捶小姑被依殺人未遂起訴，檢方又查出胡女另涉施暴小姑，強逼簽署文書。圖／取自陳莉婷臉書 「華爾街女神」陳莉婷、陳母胡青青為爭奪數億元家產，與友人楊儒杰及詹勝雄等人，涉嫌榔頭猛捶小姑頭部，4人去年被依殺人未遂罪嫌起訴。在此之前，胡青青冒用小姑身分證，辦理銀行提款業務，再與3人綑綁小姑及小姑友人的手腳，逼迫小姑簽寫願出借不動產的文書未遂。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法傷害罪追加起訴胡青青、陳莉婷、楊儒杰與詹勝雄。

檢方查出，胡青青母女與小姑因金錢糾紛素有嫌隙，2022年6至7月間，胡青青向小姑佯稱因訴訟案件，有影印小姑身分證為由取得身分證，再與女兒至戶政事務所辦理印鑑證明，並將小姑擁有的台北市信義區不動產設定最高限額抵押權給銀行。為了不讓小姑發現，胡青青將小姑的手機改設定為轉接功能。

追加起訴書指出，小姑發覺後，於同年8月8日詢問胡青青母女，母女坦承並書立切結書，承諾小姑將負起期間內所生的電話費及法律責任。由於小姑仍擔心身分證遭不法使用，因此向警方報案。

隔日11時許，小姑與友人外出時，在住家一樓巧遇胡青青，胡為躲避司法機關磚砌，向小姑等兩人誆稱，她將請代書製作切結書，承諾負擔調包小姑身分證的法律責任，藉此與小姑返回居所。

檢方追查，胡青青同時聯繫陳莉婷，由陳帶著楊儒杰和詹勝雄一起到小姑居所。楊儒杰徒手及持雨傘毆打小姑的同行朋友，用尼龍繩綑綁其手腳，以布料塞入友人嘴巴內，過程中威脅「再動就讓你死」等語，造成被害人受有後頸與手掌瘀青；陳莉婷則徒手拉扯姑姑的嘴巴，造成姑姑雙唇腫脹、雙手腕極右上臂瘀青。

檢方指出，胡青青等4人鬆綁小姑及受害友人後，逼迫小姑在載有「願出借本案不動產供陳莉婷周轉3年」、「願不追究陳莉婷與胡青青一切刑、民事法律責任⋯⋯」等字句的兩分文書上用印，小姑只願簽署不動產周轉文書後，就不願繼續配合，4人才離去。事後，小姑與被害友人向警方報案。

檢方認定，陳莉婷、胡青青、楊儒杰及詹勝雄等人涉犯傷害罪，今依法追加起訴4人；案件另涉有偽造文書方面，仍在偵辦中。

陳莉婷原自稱擁有台大地質系和化工系雙學位，自創「華爾街女神傳奇」臉書粉絲團，放上與美國前總統小布希的合照，宣稱從台股一路專研至外匯、美股，曾在華爾街1周賺進50萬美金，藉放空、槓桿、外匯、期貨等投資法門翻身，10年間從10賺得上億身家。