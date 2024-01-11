快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

「華爾街女神」母女爭產拿榔頭猛捶小姑頭 北檢今追加起訴4人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

「華爾街女神」陳莉婷（右）與母親胡青青為奪家產，上月才因涉嫌榔頭猛捶小姑被依殺人未遂起訴，檢方又查出胡女另涉施暴小姑，強逼簽署文書。圖／取自陳莉婷臉書
「華爾街女神」陳莉婷（右）與母親胡青青為奪家產，上月才因涉嫌榔頭猛捶小姑被依殺人未遂起訴，檢方又查出胡女另涉施暴小姑，強逼簽署文書。圖／取自陳莉婷臉書
「華爾街女神」陳莉婷、陳母胡青青為爭奪數億元家產，與友人楊儒杰及詹勝雄等人，涉嫌榔頭猛捶小姑頭部，4人去年被依殺人未遂罪嫌起訴。在此之前，胡青青冒用小姑身分證，辦理銀行提款業務，再與3人綑綁小姑及小姑友人的手腳，逼迫小姑簽寫願出借不動產的文書未遂。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法傷害罪追加起訴胡青青、陳莉婷、楊儒杰與詹勝雄。

檢方查出，胡青青母女與小姑因金錢糾紛素有嫌隙，2022年6至7月間，胡青青向小姑佯稱因訴訟案件，有影印小姑身分證為由取得身分證，再與女兒至戶政事務所辦理印鑑證明，並將小姑擁有的台北市信義區不動產設定最高限額抵押權給銀行。為了不讓小姑發現，胡青青將小姑的手機改設定為轉接功能。

追加起訴書指出，小姑發覺後，於同年8月8日詢問胡青青母女，母女坦承並書立切結書，承諾小姑將負起期間內所生的電話費及法律責任。由於小姑仍擔心身分證遭不法使用，因此向警方報案。

隔日11時許，小姑與友人外出時，在住家一樓巧遇胡青青，胡為躲避司法機關磚砌，向小姑等兩人誆稱，她將請代書製作切結書，承諾負擔調包小姑身分證的法律責任，藉此與小姑返回居所。

檢方追查，胡青青同時聯繫陳莉婷，由陳帶著楊儒杰和詹勝雄一起到小姑居所。楊儒杰徒手及持雨傘毆打小姑的同行朋友，用尼龍繩綑綁其手腳，以布料塞入友人嘴巴內，過程中威脅「再動就讓你死」等語，造成被害人受有後頸與手掌瘀青；陳莉婷則徒手拉扯姑姑的嘴巴，造成姑姑雙唇腫脹、雙手腕極右上臂瘀青。

檢方指出，胡青青等4人鬆綁小姑及受害友人後，逼迫小姑在載有「願出借本案不動產供陳莉婷周轉3年」、「願不追究陳莉婷與胡青青一切刑、民事法律責任⋯⋯」等字句的兩分文書上用印，小姑只願簽署不動產周轉文書後，就不願繼續配合，4人才離去。事後，小姑與被害友人向警方報案。

檢方認定，陳莉婷、胡青青、楊儒杰及詹勝雄等人涉犯傷害罪，今依法追加起訴4人；案件另涉有偽造文書方面，仍在偵辦中。

陳莉婷原自稱擁有台大地質系和化工系雙學位，自創「華爾街女神傳奇」臉書粉絲團，放上與美國前總統小布希的合照，宣稱從台股一路專研至外匯、美股，曾在華爾街1周賺進50萬美金，藉放空、槓桿、外匯、期貨等投資法門翻身，10年間從10賺得上億身家。

小姑 身分證

延伸閱讀

保單才剛解禁又吃罰單！南山人壽不動產管理缺失 挨罰60萬元

身分證拿出來！ 五星飯店「同天壽星」吃Buffet買1送1 米其林餐廳「這區居民」享5折

高端相關案件雖63案經北檢簽結 還有3案偵辦中

北檢偵辦高端相關案件68件 3案仍偵辦中

相關新聞

私吞百萬連殺少女、證人灌成雙桶屍 徐德益二審今仍判2個死刑

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告，教唆6名共犯押走黃姓...

高虹安涉貪案 助理批檢「聽命起訴」

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文，王女當庭批檢方聽命...

警方移送陳建仁、范雲散布有關「馬英九的謠言」 法官裁定出爐

民進黨立委范雲去年在臉書發文指國際人權基金會執行長哈佛森透露自己第一次來台時，前總統馬英九叮嚀盡量不要批評中國政府，行政...

鄭文燦的貪官收2.7萬席琳狄翁門票 廠商說是「小東西」法官驚愣

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起...

「華爾街女神」母女爭產拿榔頭猛捶小姑頭 北檢今追加起訴4人

「華爾街女神」陳莉婷、陳母胡青青為爭奪數億元家產，與友人楊儒杰及詹勝雄等人，涉嫌榔頭猛捶小姑頭部，4人去年被依殺人未遂罪...

高雄關員公文夾17張禮券行賄主管求升官 反被原封不動送政風

財政部高雄關64歲廖姓官員肖想退休前晉升9職等課長，在公文夾帶17張面額3000元郵政禮券，企圖行賄高雄關蘇姓關務長，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。