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陸軍少校拿電擊棒狂虐5下屬 嗆「我看你就是欠電」下場曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍第二地區支援指揮部陳姓少校七度拿電擊棒電擊下屬，讓官兵敢怒不敢言，被軍方記大過1次、小過8次，核定撤職並停止任用3年，陳不服提行政訴訟，台北高等行政法院判陳敗訴。示意圖／ingimage
陸軍第二地區支援指揮部陳姓少校七度拿電擊棒電擊下屬，讓官兵敢怒不敢言，被軍方記大過1次、小過8次，核定撤職並停止任用3年，陳不服提行政訴訟，台北高等行政法院判陳敗訴。示意圖／ingimage

陸軍第二地區支援指揮部陳姓少校七度拿電擊棒電擊下屬，讓官兵敢怒不敢言，被軍方記大過1次、小過8次，核定撤職並停止任用3年，陳不服提行政訴訟，台北高等行政法院判陳敗訴，可上訴。

陳原是少校兵工補給官，他擔任彈藥分庫少校分庫長期間，2019年11月在辦公室以測試電擊棒為由，朝古姓中士電擊；2020年2月拿電擊棒電擊武姓中士2次、朱姓中尉1次、古姓中士1次。

陳同年2月向劉姓下士說「你給我電一下看看」，接著電擊劉致倒地不起，他仍未罷手電擊第2次，連劉不堪騷擾逃跑，他仍尾隨在後電擊第3、4次。

陳同年3月18日在安管中心電擊蘇姓上士手臂2次，還說「我看你就是欠電，電一下說不定就正常了」，另電擊林姓中士1次，軍方共計大過1次、小過8次，因一年內累計大過3次，軍方決議核定撤職並停止任用3年。

陳提行政訴訟請求撤銷處罰、撤職停役處分，認為他只造成一次「軍風紀被侵害」，與被害人數多寡無關；但軍方認為陳以恣意電擊部屬為樂，電擊對象、時間和地點都不同，認為應分開計算，陳帶頭從事不當行為，給官兵錯誤示範，顯見法紀觀念淡薄，應予以嚴懲。

北高行指出，陳不否認用電擊棒店及下屬，且也有被害人證述，認為陳的行為危及他人身體健康，貶損他人人格，顯然違背法令。陳分次單一或接續電擊5名部屬，時間地點均不同，應分開評價每次行為。

北高行認為陳服役已14年，理應以身作則為部屬表率，卻不思愛惜下屬，使對方尊嚴受損，破壞部隊團結，認為軍方處分沒有違誤，判決陳敗訴。

下屬 陸軍 國軍

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