醫師做問卷調查侵害名譽 彰基院長陳穆寬勝訴：還清白

彰化基督教醫院近幾年來上演「白色巨塔」人事紛優，當時一名楊姓醫師在網路上，針對彰基總院長陳穆寬製作問卷調查，陳穆寬認為內容損害他及彰基名譽，向彰化地院提告民事，日前獲勝訴，楊醫師必須在聯合報等報刊登啟事，回復彰基與陳穆寬名譽；陳穆寬表示司法已還他清白，但楊醫師不服判決，將提起上訴。

針對判決內容，彰基總院長陳穆寬今天表示，他戮力改革，為了要打破彰基資深醫師的利益壟斷，因「擋人財路」遭內部反彈，接連受到抹黑及網路霸凌，但「這是上帝給我的試煉」，改變要以病患利益做最大考量，因此不怕百箭穿身，事實證明，彰基未因這些風波造成離職率增加。

楊姓醫師對判決也有話說，強調在陳穆寬上任後，接連爆發人事紛擾，因此製作此一問卷，也有正面選項，但在網路上調查卻有八成五表達負面看法。他強調，製作問卷屬於言論自由，原刑事部分獲不起訴，如今卻在民訴敗訴，他將提起上訴，也請陳穆寬院長不要再浪費司法資源。

陳穆寬提告指出，楊姓醫師任職彰基期間，因不滿他對彰基改革管理措施，2022年6月間，佯稱受財團法人台灣基督長老教會總會所託，建立含有辱罵及不實指摘他及彰基醫院內容的「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」問卷，並將問卷連結網址張貼在LINE「彰基人聊天室」群組內，使群組成員均得以點閱分享問卷的網址連結，致不特定多數人均能觀覽。

陳穆寬認為，這問卷已嚴重減損他與彰基名譽權及社會評價，受社會關注，為嚴正視聽及回復原告等人名譽，請求判決楊姓醫師應在聯合報等3大報彰投版及台灣教會公報刊登勝訴啟事。

被告楊姓醫師辯稱，問卷雖然是他製作張貼，但調查意見並非他一人所形成，是由千人以上填寫所累積形成，且問卷調查均有正面選項，並無原告所稱妨害名譽，問卷主要是喚起醫護人員對公共事務的參與，並非以誹謗原告名譽為目的。

但彰化地方法院法官審酌認為，問卷部分問題及選項內容，夾雜「鬼扯蛋，某偽基督徒少在那邊以神之名招搖撞騙」、「這裡是北韓嗎，彰基金小胖名不虛傳」、「吃相真難看」、「血汗醫院」、「大搞個人崇拜」等字句，客觀上具有抽象侮蔑、輕視等負面貶抑他人涵義，實已逸脫中立客觀陳述，另被告假藉台灣基督長老教會總會之託建立問卷，動機已非純正。因此抗辯並無足採，原告主張被告侵害其名譽權，為屬有據。全案仍可上訴。