丈夫偷拍小姨子裙下臀…妻在共用相簿看到氣炸離婚提告

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣謝姓男子涉嫌偷拍小姨子，台中高分院判他拘役30天，全案確定。示意圖／本報資料照片
彰化縣謝姓男子涉嫌偷拍小姨子，台中高分院判他拘役30天，全案確定。示意圖／本報資料照片

彰化縣謝姓男子與魏姓女子是夫妻，不過他涉嫌在前年間，在小姨子的房間內，偷拍小姨子的裙底風光，因照片上傳電腦共用相簿，被魏女發現後，告知妹妹，小姨子氣得告謝妨害秘密，謝後來也因此與魏女離婚，台中高分院今宣判，維持一審判決，仍判謝拘役30天，可易科，全案確定。

判決指出，彰化縣謝男與魏女是夫妻，育有兩子，前年11月間，魏女在電腦的共用相簿內，發現妹妹裙下風光的偷拍照，魏女趕緊告知妹妹後，向警方提出告訴，警方追查出是謝男在同年間以手機拍攝小姨子裙底風光後，手機自動上傳雲端相簿，才會被魏女發現。

謝男在到案時承認犯罪，辯稱案發後已與妻子離婚，目前育有兩子，與母親同住，從事工廠工人工作。

彰化地院審酌，謝男已坦承涉案，依妨害秘密罪，判拘役30天，得易科3萬元。

魏女妹妹不服提出上訴，強調此案案發後，她身心大受打擊，夜不成眠，就醫發現有混憂鬱、焦慮的適應疾患、適應性失眠症，需要定期就醫追蹤，謝男迄今未對他表示歉意，一審量刑過輕，請求加重量刑。

台中高分院審酌，原審依針對此案各項情狀詳為審酌，沒有逾越法定刑度、濫用自由裁量權限的狀況，沒有違反量刑合理性，此案上訴無理由，駁回上訴，維持一審原判，全案確定。

離婚 偷拍

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