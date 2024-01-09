幻象戰機弊案 汪傳浦妻兒5人因逾追訴期全獲不起訴

已故軍火商汪傳浦、汪妻葉秀貞及汪的4名子女等人，涉嫌於1990年間收取「飛龍專案」幻象戰機軍事採購案約法郎21.63億元的回扣，全案因已逾25年追訴時效，台北地檢署今偵結，汪的妻、子女均獲不起訴處分。但檢方指葉秀貞等人的國外銀行帳戶資產仍繼續凍結。

據了解，我國先前透過司法互助管道，向奧地利、盧森堡、澤西及曼島等國請求追回汪傳浦家族不法所得，上述4國法院仍在審理幻象回扣案件，尚未有最終局裁判，我國司法互助效力仍所及，葉秀貞等人國外銀行帳戶還在凍結中。

不起訴處分書載，1965年汪傳浦成立開泰公司並擔任實際負責人，同時也是英屬維京群島商EUROMAX LTD.公司、英屬維京群島商BUCELLATTIE INTERNATIONAL INC.公司、英屬維京群島商SABLEMAN INTERNATIONAL LTD.公司、英屬開曼群島商KILKENNY INVESTMENTS公司的實質管理人。

葉秀貞自1991年至2004年間擔任開泰公司、EUROMAX及BUCELLATTIE公司董事長，汪傳浦、葉秀貞、汪的長子汪家興、次子汪家勇、三子汪家明以及長女汪君玲等6人則擔任董事、股東或秘書，均曾參與開設上開公司銀行帳戶，以個人或聯合名義在國外處理帳戶資金。

檢方查出，葉秀貞與汪傳浦等人因成功介入拉法葉軍艦案，取得鉅額回扣後，知悉1991年間華美會議中，美方婉拒出售F-16戰機，我國空軍另尋他國採購戰機事宜，名為「飛龍專案」的法國幻象戰機為考量標的之一。當時由汪傳浦負責與法國方聯繫、葉秀貞簽署回扣協議書，取得採購案及回扣。

不起訴處分書指出，葉秀貞與汪傳浦在空軍出具1991年10月1日採購幻象意願回函後，以開泰公司名義在同年月16日，與製造幻象戰機雷達的湯姆笙公司締結佣金協議書，雙方約定佣金協議書有效期間3年，載明湯姆笙公司應給付幻象採購案契約總價款15％的佣金。

此外，汪傳浦1992年間陸續另與法國達梭公司、史涅格瑪公司、湯姆笙公司及馬特拉公司，分別簽署兩份幻象戰機及飛彈供應商之協議書，依協議汪傳浦最高可收取達總價款11.5％以上的不法佣金。

不起訴處分書指出，1992年9月22日我國空軍提出法郎291億949萬的回價後，葉秀貞等人為了隱匿收取幻象採購佣金，在同年月透過信託秘書公司，由王傳浦家族6人共同擔任BUCELLATTIE公司股東，作為收受佣金的人頭公司。

不起訴書指出，1992年12月29日至1998年9月3日止，汪傳浦掌控下的數個銀行帳號陸續收受共計法郎21.63億的回扣。

檢方認定，葉秀貞涉犯違反修正前貪汙治罪條例第4條第1項第3款之共同連續收取回扣罪嫌，汪家興、汪家勇、汪家明與汪君玲等4人，均涉嫌違反同條例第4條第1項第3款之幫助連續收取回扣罪嫌，屬於科處最重法定本刑無期徒刑或15年有期徒刑之罪，追訴權時效期間20年，本案追訴時效自應加計因通緝而停止5年，共25年。