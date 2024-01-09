新北營養午餐弊案纏訟13年 24校長判刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

新北市積穗國小十三年前營養午餐桶長蛆，事後查出卅八名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中廿名校長已有罪定讞；最高法院再判曾獲得師鐸獎的蘆洲國小前校長柯份四年、安和國小前校長趙榮景三年七月、樹林國小前校長葉振翼三年六月、埔墘國小前校長吳玉美二年徒刑定讞，全案纏訟多年終落幕。

二○一一年五月間，中和積穗國小發生營養午餐桶長蛆事件，檢調懷疑有弊，調查發現不少中小學營養午餐標案被固定業者長期壟斷，廠商行賄校長、主任及評選委員等相關決策人員，卅八名校長涉案，有的校長收賄長達九年多，若加上廠商，共有七十八名被告。

檢調調查，業者為取得營養午餐標案，從每一名學生餐費中抽取二至四元回扣，或每學期贈校長洋酒，甚至以茶葉、水果禮盒夾帶現金行賄。

最高法院二○一七年判十四名校長有罪定讞，二○二一年再判六名校長各一年十月至四年二月不等徒刑定讞確定，並將柯份、趙榮景、葉振翼、吳玉美涉案部分二度撤銷發回更審。

更二審認定柯份收受廠商卅六萬一千元、趙榮景收賄十萬元、葉振翼收賄七萬元、吳玉美收賄五十六萬六千元，審酌案件繫屬於法院超過八年，適用刑事妥速審判法規定減刑，改判刑柯份四年、趙榮景三年七月、葉振翼三年六月、吳玉美二年；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

收賄 營養午餐 最高法院

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