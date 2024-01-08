快訊

侯康配若當選將任閣揆？ 盧秀燕：台中選前之夜會報告

國3南港路段5車連環撞8人送醫 轎車遭壓扁「半截全毀」25歲男救出不治

不用找了！波音737 Max 9飛脫門板被尋獲 一名教師通報掉自家後院

騙市民花錢可緩拆違建 前議員林瑞圖助理收受50萬元判刑6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市前議員林瑞圖的助理陳男，詐騙市民，佯稱可花錢打點建管處官員，緩拆違建，前後收受50萬元，全數自行花用殆盡，直到市民接獲違建排拆通知單，直接向林瑞圖陳情，曝光此事。士林地方法院，依詐欺取財罪，判處6月徒刑，可易科罰金。

判決指出，44歲陳姓助理擔任台北市前議員林瑞圖的助理，長達20多年，協助處理陳姓市民位在北市的違建案，2015、2016年間，陳姓市民再度接到拆除違建通知，並到議員服務處尋求協助，陳姓助理則詐稱「30萬元可以打點建管處官員，協助緩拆」

陳姓助理先在芝山捷運站外，收下陳姓市民給的30萬元現金，全數花光後，再度以相同手法，稱「20萬元代價，可打點建管處官員，順利取得違建門牌」又在林瑞圖服務處外交付20萬元，陳姓助理又花光光，用於個人生活所需。

全案直到2022年５月，陳姓市民收到「違建排拆通知單」才知道受騙，直接向林瑞圖陳情，林瑞圖知悉後報警。陳姓助理到案後認罪，已返回50萬元。

法官審酌，陳姓助理擔任議員助理期間，貪圖不法利益，竟利用服務選民及接待民眾陳情機會，詐騙陳姓市民錢財，實屬不該應予非難，但考量偵查期間，50萬元已全數歸還被害人，有負責悔過誠意，全案依詐欺罪，判處6月徒刑，可易科罰金。可上訴。

違建 林瑞圖 議員

延伸閱讀

廖先翔家族違建爭議 新北2議員北檢再告發、賴品妤也來了

賴清德宜蘭溪南競總遭爆違建 競總：帝王帳不屬建物

陳亭妃搬離「違建」競總 對手姚正玉：賴清德為何做不到？

指賴老家非違建 賴清德96歲舅舅：只是「土堆仔尾」破房

相關新聞

鄰居狂貼60張紙條逼修漏水 社維法送辦法官不罰

台中市張姓男子與林姓男子是鄰居，張被控從前年5月開始，利用漏水一事在林男住處外張貼60多張的紙條，要求修繕漏水，林向警方...

騎車載小孩到總統府參加路跑 父親清晨酒駕判刑

胡姓男子清晨騎機載小孩到總統府參加路跑，但前晚喝酒未退，警方攔檢他，胡的酒測值測得每公升酒精濃度0.32毫克，依公共危險...

騙市民花錢可緩拆違建 前議員林瑞圖助理收受50萬元判刑6月

台北市前議員林瑞圖的助理陳男，詐騙市民，佯稱可花錢打點建管處官員，緩拆違建，前後收受50萬元，全數自行花用殆盡，直到市民...

汽車旅館產女送醫 母藉口外出「領錢」落跑遺棄

桃園一名曾姓女子在汽車旅館產下女嬰，經救護人員送往醫院照顧，沒想到2天後曾女和醫院櫃檯稱要外出領錢，竟再也沒有返回，將女...

男子不滿被開罰單 竟將泥沙倒入警用安全帽罰2千

鄭姓男子被控不滿因交通違規遭警方開單舉發，趁警員離開警用機車去執行其他勤務時，將泥沙倒入警用安全帽內，導致警用安全帽無法...

總統選舉賭盤熱 彰化檢警查獲利用通訊軟體簽賭站起訴7人

檢方嚴查總統選舉賭盤！彰化縣李姓男子在自家廠房設簽賭站，邀集賭客對賭總統候選人勝選的得票數，讓賭客下注2萬到15萬元不等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。