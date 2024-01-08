騙市民花錢可緩拆違建 前議員林瑞圖助理收受50萬元判刑6月

台北市前議員林瑞圖的助理陳男，詐騙市民，佯稱可花錢打點建管處官員，緩拆違建，前後收受50萬元，全數自行花用殆盡，直到市民接獲違建排拆通知單，直接向林瑞圖陳情，曝光此事。士林地方法院，依詐欺取財罪，判處6月徒刑，可易科罰金。

判決指出，44歲陳姓助理擔任台北市前議員林瑞圖的助理，長達20多年，協助處理陳姓市民位在北市的違建案，2015、2016年間，陳姓市民再度接到拆除違建通知，並到議員服務處尋求協助，陳姓助理則詐稱「30萬元可以打點建管處官員，協助緩拆」

陳姓助理先在芝山捷運站外，收下陳姓市民給的30萬元現金，全數花光後，再度以相同手法，稱「20萬元代價，可打點建管處官員，順利取得違建門牌」又在林瑞圖服務處外交付20萬元，陳姓助理又花光光，用於個人生活所需。

全案直到2022年５月，陳姓市民收到「違建排拆通知單」才知道受騙，直接向林瑞圖陳情，林瑞圖知悉後報警。陳姓助理到案後認罪，已返回50萬元。

法官審酌，陳姓助理擔任議員助理期間，貪圖不法利益，竟利用服務選民及接待民眾陳情機會，詐騙陳姓市民錢財，實屬不該應予非難，但考量偵查期間，50萬元已全數歸還被害人，有負責悔過誠意，全案依詐欺罪，判處6月徒刑，可易科罰金。可上訴。