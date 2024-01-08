每日1包卻照3餐吃！保健品吃到中風 她索賠648萬下場曝

何姓女子前年5月病倒，就醫診斷有出血性中風及高血壓，何女質疑是聽信營養講師，照3餐大量食用講師推薦的保健食品，導致她攝取過量中風，連同不能工作損失及精神慰撫金等，向保健食品廠商求償648萬元，但法院審理後，法官認為何女中風與保健食品無關，判公司免賠。可上訴。

判決指出，何女食用的保健食品為美國公司，她先加入會員後，參加該公司舉辦的說明會，聽到講師強調產品優良，可大量食用增加免疫力後，於是借用胞弟、胞妹的名義，大量購買保健品。

前年4月1日起，何女每天照3餐食用保健品，隔月卻感到身體不適，急診就醫後診斷出血性中風併左側肢體無力及高血壓，住院49天才出院。

何女質疑她從無高血壓等病史，因為信任講師大量食用，公司卻未提醒內含咖啡因等成分，害她攝取過量中風，包含醫療費、精神慰撫金100萬元及不能工作損失528萬元等，合計向保健食品公司求償648萬餘元。

另外，何女曾推薦黃姓、曾姓、許姓好友加入會員，結果看到何女吃到中風，3名好友急著退出會員並申請退款，結果保健食品公司仍未全額退費，黃男等3人也一併提告，向公司個別求償11萬8160元、4萬4100元、4萬9400元。

保健食品公司挨告後反駁，稱大量食用文宣是直銷商個人製作，與公司無關，且產品外包裝都有標註每日服用1包，不清楚何女如何超量服用，何女會中風，可能與高血壓慢性病有關，至於黃姓、曾姓、許姓等會員，已依退貨規定辦理。

高雄地院審理時，法官依據何女病歷，發現她中風後雖繼續服用藥物控制，但收縮壓仍高於標準，可見她本身應有高血壓疾病，只是沒做過健康檢查而未察。

法官認為，何女購買的產品雖有咖啡因，但成分微量，何況許多飲品、食品就含有咖啡因，屬於平日生活中經常攝取的成分，咖啡因也非警告管制的內容物，因此難認何女購買商品有瑕疵或欠缺安全性。