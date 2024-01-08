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纏訟13年落幕！新北營養午餐弊案 曾獲師鐸獎校長收賄確定要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市積穗國小13年前營養午餐桶長蛆，查出38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中20名校長已有罪定讞；最高法院再判曾獲得師鐸獎的蘆洲國小前校長柯份4年、安和國小前校長趙榮景3年7月、樹林國小前校長葉振翼3年6月、埔墘國小前校長吳玉美2年徒刑定讞，全案纏訟多年終落幕。

2011年5月間，中和積穗國小發生營養午餐桶長蛆事件，檢調懷疑其中有弊，調查發現不少中小學營養午餐標案被固定業者長期壟斷，廠商行賄校長、主任及評選委員等相關決策人員，38名校長涉案，有的校長收賄長達9年多，若加上廠商，共有78名被告。

檢調調查，業者為取得營養午餐標案，從每1名學生的餐費中抽取2至4元回扣，或每學期贈校長洋酒，甚至以茶葉、水果禮盒夾帶現金行賄。

最高法院2017年判14名校長有罪定讞，2021年再判6名校長各1年10月至4年2月不等徒刑定讞確定，並將柯份、趙榮景、葉振翼、吳玉美涉案部分二度撤銷發回更審。

更二審認定柯份收受廠商36萬1000元賄款、趙榮景收賄10萬元、葉振翼收賄7萬元、吳玉美收賄56萬6000元，並審酌案件繫屬於法院超過8年，適用刑事妥速審判法規定減刑，改判刑柯份4年、趙榮景3年7月、葉振翼3年6月、吳玉美2年；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

曾獲得師鐸獎的蘆洲國小前校長柯份收受廠商賄賂36萬餘元，最高法院判刑4年定讞。圖／聯合報系資料照片
曾獲得師鐸獎的蘆洲國小前校長柯份收受廠商賄賂36萬餘元，最高法院判刑4年定讞。圖／聯合報系資料照片

收賄 營養午餐 最高法院

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