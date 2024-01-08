報復漏水 他鑽破鄰居天花板 判刑又判賠

謝男不滿住處漏水，忍了10年後不具水電專業的他，竟鑽破樓上鄰居天花板，讓對方感受滴水滋味。示意圖與本文無關。本報資料照片 謝姓男子認為樓上張姓鄰居害他家漏水，十三年前提告求償敗訴，他隱忍十年爆發，揚言讓張「感受漏水的滋味」，涉持電鑽鑽破頂樓水管，害張男住家冒出水柱；謝男被依毀棄損壞罪判刑五月，得易科罰金，法院判他還要再賠八萬五千餘元。

謝男與張男是同一棟公寓的鄰居，謝男住四樓，張男住五樓，謝男住處長期漏水，認為是張的浴室防水有問題，十三年前曾提告向張男求償七萬元修繕費，但被法院判決敗訴。

謝求償失敗後，轉要求張協助修理漏水也不被理會，二○二一年十月謝怨氣爆發，帶著電鑽與卅五公分長鑽頭，跑到公寓頂樓，原計畫鑽破自己家用水管，讓水滲入張男住處，卻意外連張家客廳天花板也鑽破。

謝男回家打開水龍頭，自來水沿著破管及天花板破洞灌進張男住家，張看到漏水抬頭看見天花板被鑽一個洞，懷疑是謝男所為，氣得找謝理論；謝見張男上門，還說「我要讓你感受漏水的滋味」，張男報警提告。

法院審理時，謝男坦承為了報復，拿電鑽鑽破張男住家天花板，法官認為張男家天花板破洞雖要用水桶接水，但不至於影響房屋使用，判謝五月得易科罰金之刑確定。

事後張男求償，包含修繕費、精神慰撫金等向謝男索賠廿五萬三千元。謝男稱修繕費沒這麼高，最多只願賠五萬元。

高雄地院簡易庭認為，謝男鑽孔後又拒絕修繕孔洞，造成張男生活長期不便，侵害生活品質，計算修繕費以二萬五五七四元較適當，另精神慰撫金應賠償六萬元，合計八萬五五七四元。可上訴。