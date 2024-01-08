聽新聞
test
0:00 / 0:00

報復漏水 他鑽破鄰居天花板 判刑又判賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

謝男不滿住處漏水，忍了10年後不具水電專業的他，竟鑽破樓上鄰居天花板，讓對方感受滴水滋味。示意圖與本文無關。本報資料照片
謝男不滿住處漏水，忍了10年後不具水電專業的他，竟鑽破樓上鄰居天花板，讓對方感受滴水滋味。示意圖與本文無關。本報資料照片
謝姓男子認為樓上張姓鄰居害他家漏水，十三年前提告求償敗訴，他隱忍十年爆發，揚言讓張「感受漏水的滋味」，涉持電鑽鑽破頂樓水管，害張男住家冒出水柱；謝男被依毀棄損壞罪判刑五月，得易科罰金，法院判他還要再賠八萬五千餘元。

謝男與張男是同一棟公寓的鄰居，謝男住四樓，張男住五樓，謝男住處長期漏水，認為是張的浴室防水有問題，十三年前曾提告向張男求償七萬元修繕費，但被法院判決敗訴。

謝求償失敗後，轉要求張協助修理漏水也不被理會，二○二一年十月謝怨氣爆發，帶著電鑽與卅五公分長鑽頭，跑到公寓頂樓，原計畫鑽破自己家用水管，讓水滲入張男住處，卻意外連張家客廳天花板也鑽破。

謝男回家打開水龍頭，自來水沿著破管及天花板破洞灌進張男住家，張看到漏水抬頭看見天花板被鑽一個洞，懷疑是謝男所為，氣得找謝理論；謝見張男上門，還說「我要讓你感受漏水的滋味」，張男報警提告。

法院審理時，謝男坦承為了報復，拿電鑽鑽破張男住家天花板，法官認為張男家天花板破洞雖要用水桶接水，但不至於影響房屋使用，判謝五月得易科罰金之刑確定。

事後張男求償，包含修繕費、精神慰撫金等向謝男索賠廿五萬三千元。謝男稱修繕費沒這麼高，最多只願賠五萬元。

高雄地院簡易庭認為，謝男鑽孔後又拒絕修繕孔洞，造成張男生活長期不便，侵害生活品質，計算修繕費以二萬五五七四元較適當，另精神慰撫金應賠償六萬元，合計八萬五五七四元。可上訴。

漏水 天花板 提告

延伸閱讀

北市天母北路管線漏水 北水處估晚間可修復

漏水忍10年爆發 他拿電鑽攻破鄰居天花板判刑又判賠

影／金澤車站狂搖影片曝！震到天花板漏水恐坍塌 超市物品掉滿地

元旦就開吃！特搜「總統府周邊隱藏版美食」 饕客極品名單「滷雞腿天花板、福州麵標竿」都在這

相關新聞

批陳其邁縱容城中城案 女子無罪

傅姓女子在臉書發文，稱「城中城大火」是市長陳其邁縱容建商縱火，因發文正值九合一選舉期間，調查局搜索傅女蒐證，檢方依違反選...

冷眼集／檢調扣大帽 限縮言論自由

傅姓女子在臉書撰寫評論抒發己見，遭調查局搜索約談，被檢方扣上「意圖使人不當選」帽子。檢調掌國家機器，輕率用來打壓不滿政府...

少年怨警態度差 2友燒警車洩憤

十七歲張姓少年涉詐欺車手案件，前天被台中市警三分局通知到案，詢後請回，他疑不滿員警「態度不佳」，向孫姓少年和十九歲朱姓男...

報復漏水 他鑽破鄰居天花板 判刑又判賠

謝姓男子認為樓上張姓鄰居害他家漏水，十三年前提告求償敗訴，他隱忍十年爆發，揚言讓張「感受漏水的滋味」，涉持電鑽鑽破頂樓水...

少年車手疑不滿警員問案態度 友「情義相挺」分局外燒偵防車…遭檢聲押

台中市第三警分局外的偵防車今天凌晨傳出有人縱火，幸好有民眾即時發現後，由警員持滅火器滅火，經調查發現，案發前有兩名歹徒將...

半夜穿雨衣搭計程車專程砸人玻璃 法官判拘役外加賠錢

許姓男子指與廖姓男子發生行車糾紛，半夜穿著雨衣掩飾身分，並持鋁棒打破廖男公司大門及外牆玻璃洩憤。基隆地院簡易庭依毀損罪判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。