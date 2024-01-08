批陳其邁縱容城中城案 女子無罪

城中城大火造成46死、43傷，公祭時市長陳其邁前往高雄市立殯儀館致哀。本報資料照片 傅姓女子在臉書發文，稱「城中城大火」是市長陳其邁縱容建商縱火，因發文正值九合一選舉期間，調查局搜索傅女蒐證，檢方依違反選罷法起訴；高雄地方法院認為傅女不具真正惡意，判無罪，檢方上訴，高雄高分院仍認傅女言論屬合理評論，維持無罪。

因兩個審級均判無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決違背法令或牴觸憲法，檢方不可再上訴。

二○二一年十月十四日高雄城中城大樓失火奪走四十六條人命。前年九合一選舉前二月，傅女在社團發文，指「高雄一堆浮屍」，「城中城縱容建商縱火，燒死幾十人，假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」

調查局福建省調查處事後搜索蒐證移送傅女，高雄地檢署認為，城中城大火市府疏失部分已簽結，傅女未經查證發表言論，有意圖使人不當選意圖，依違反選罷法起訴。

一審時傅女稱城中城大火發生後，媒體多次報導，她提出自己疑問，並沒有散播不實言論。法官認為城中城大火，社會對於市長是否應負政治責任有熱切討論，傅女評論陳其邁應擔負行政疏失、政治責任，並非毫無根據，根據她發文脈絡，並非惡意虛構發文。

法官認定傅女發文內容屬可受公評之事，是陳其邁競選時無從迴避爭點，若對傅女入罪，恐對言論自由及相關言論產生寒蟬效應，傅女言論屬憲法保障範圍，不具真正惡意，判無罪。

檢方上訴，主張城中城大火犯嫌經一、二審判決有罪，傅女僅憑新聞報導，捏造大火為「建商縱火」、「陳其邁縱容」，並張貼於臉書社團，以致假訊息流傳，具真正惡意。

高雄高分院認為，城中城大火檢方雖以查無不法簽結，但仍有受災戶不滿，還有高雄市議員召開記者會質疑，可見調查結果社會仍有反對意見，不屬於「不可質疑的結論」。合議庭認定，檢方簽結部分，僅認定相關人未涉刑事責任，並未包含行政責任疏失，傅女依據新聞報導，推論、質疑陳其邁對於城中城大火涉有相關責任，發言尚有一定事實根據，未脫離合理評論範疇，不具虛構事實的惡意，維持無罪判決。