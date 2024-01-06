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涉收陸資百萬選立委 馬治薇遭押
無黨籍桃園市第一選區立委候選人馬治薇，被控去年多次赴陸接受中共指示，登記參選立法委員，分別以美金、泰達幣等多種管道，收受陸資上百萬元作為選舉經費，並提供我國政情作為回饋；調查局搜索四處地點，約談馬女與黃姓前夫共八人到案，桃園地檢署訊後昨天以串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見馬女獲准。
此外，民眾黨桃園市黨部主委黃成峻也同步被調查局約談，原因是黃男曾與馬治薇赴陸，會見相關人士。黃男表示自己是以證人身分到案，他有跟馬治薇去過大陸，但不是去北京，是循小三通模式，參加湄洲媽祖遶境，當時國民黨立委陳玉珍也去。
檢方指出，馬治薇（民眾黨桃園黨部前發言人）去年四月前往大陸，結識對台工作人士，雙方商議由馬女提供我國政治情報並參與選舉換取資助，馬女年初先受中共資助美金一萬五千元，同年底再利用虛擬貨幣隱密特性，分次收取泰達幣（ＵＳＤＴ）作為選舉經費，登記參選立委。
調查局指出，馬治薇在選舉期間，傳送我國調查情治人員資料、選舉相關資訊給中共情治單位，雙方有對價關係，足見馬女有受滲透來源資助，接受指示參與公職人員選舉競選。
黃成峻強調，他在桃園市調查處從下午被詢問到晚上，長達五小時，「真的是疲勞轟炸，非常累」，對於馬治薇被收押，他說「看起來真的很嚴重」，但他沒有暗助馬治薇競選，對於外界不實指控，蒐集證據後就會提告。
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