醫療暴力…莽男醫院打護理師巴掌 恐嚇：見一次打一次
又見醫療暴力!彰化縣陳姓男子去年9月間在員林市某醫院洗腎室因不滿病床問題，竟揮手打了一名護理師一巴掌，更對護理師出言不遜說「你這種人我見你一次打你一次」，彰化地方法院依妨害醫事人員執行醫療業務罪將他判刑2月，得易科罰金。
陳男去年9月某日上午在員林市某醫院洗腎區，因使用病床問題心生不滿，竟對一名護理師打了一巴掌，還罵說「打你剛剛好而已，你這種人我見你一次打你一次」，造成護理師左臉鈍傷、口腔擦傷，使護理師心生畏懼，擔心危害其安全，也妨害護理師醫療業務執行，即報警處理。
陳男坦承有打護理師，但辯稱是是拉扯時不小心打到的，在警詢時稱忘記有說過恐嚇言語，檢方偵訊時又否認有恐嚇告訴人，不過在法院準備程序時自白坦承犯行。
彰化地方法院近日審結，法官認為，陳男僅因不滿使用病床問題，不思以理性方式溝通、解決，竟以強暴、恐嚇方式，妨害告訴人執行醫療業務，並致告訴人受傷，所為實不足取，惟考量其終能坦承犯行，因此依妨害醫事人員執行醫療業務罪將他判刑2月，如易科罰金需罰6萬元。
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