國軍雷達移防情資遭士兵洩密一案 高雄高分院發回更裁

國防部日前爆出空軍雷達站機密遭洩漏一案，橋頭地檢署上月指揮調查局國安站偵辦，約談涉案胡姓3名士官及地下錢莊黃姓女子、許姓男子兩名業者，橋頭地院裁定，裁定3人20萬至10萬交保候傳，1人請回，檢不服上訴高雄高分院，今將原審裁定關於胡、黃、許三人部分撤銷，由橋院更為裁定。

橋檢日前偵辦國安案件，發現許姓、黃姓錢莊業者疑利用借貸，吸收陳姓、黃姓、胡姓3士官，蒐集經手的公務機密或軍事祕密舉動，如雷達、移防等機密，並將情資移轉給大陸的情報機構，經檢調搜證複訊後，依國安法向橋頭地院聲押4人，但法院裁定，退役陳姓少校10萬交保；地下錢莊業者黃女、許男分別20萬元交保候傳，士兵胡男請回，令檢不服提起抗告。

高高分表示，依檢方舉證，胡男涉犯貪污治罪違背職務收受賄賂等罪嫌重大，而被告黃女、許男涉犯貪污治罪違背職務交付賄賂等罪嫌重大，不過，本案另有關鍵共犯迄未到案。

由於黃女、許男、胡男各坦言曾與被告黃男就本案多次進行聯繫，但承辦檢警對黃女、 許男、胡男實施搜索後，在被查扣的手機中，相關聯繫資訊竟然恰巧都遭全然刪除，而許男更有敲擊數位設備及將錄影儲存硬碟丟至窗外排水溝的舉止。

合議庭認為，被告黃女、許男、 胡男自俱有滅證之事實，均具刑事訴訟法羈押原因，雖橋院誤認胡男均已坦承犯行並無羈押原因，自有可議，但檢方抗告認為原審此部分認定不當，合議庭認為有理由，應將胡男裁定部分撤銷，發回原審更為裁定。

此外，合議庭認為，本案所涉顯非單一被告涉犯單純一罪簡單明瞭，況在一罪一罰情況下，被告黃男、黃女、許男究係屬共犯集團，還是本案由被告黃男獨力主導，再隨機任擇被告黃女、許男從旁配合，亦有待進一步詳予檢視相關卷證予以釐清。